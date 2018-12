El Suprem rebutja aturar l'exhumació de Franco del Valle de los Caídos

La Sala del Contenciós-Administratiu del Tribunal Suprem rebutja de moment paralitzar l'exhumació del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, el que havia estat sol·licitat com a mesura cautelar per la família del dictador mentre es resolia sobre el fons del recurs que han presentat contra l'ordre del Consell de Ministres que va iniciar el projecte per treure les restes de la Basílica del Valle, on es troben des de fa 40 anys.

El Govern no podrà executar un futur acord que ordeni expressament l'exhumació de Franco sense donar l'oportunitat a la família d'impugnar el pacte concret, que encara no s'ha adoptat per l'Executiu, de nou davant el Tribunal Suprem. Segons el parer de la Sala, l'acord del Govern recorregut no justifica per ell mateix l'exhumació de les restes de Franco ni produeix una situació irreversible que faci perdre la finalitat del recurs. Encara queda pendent, en tot cas, la resolució sobre el fons d'aquest assumpte.

En tot cas, l'exhumació del dictador podria produir-se entre finals de gener i mitjan febrer, segons fonts del Govern, una data per a la qual podria no estar encara aprovada la reforma de la Llei de Memòria Històrica amb la qual l'Executiu vol impedir que les restes de Franco acabin a la cripta de la catedral de l'Almudena. No obstant això, el president del Govern, Pedro Sánchez, va deixar clar en conversa informal amb periodistes, que l'Estat té eines per impedir que el dictador sigui enterrat a la catedral madrilenya.