La Universitat Rey Juan Carlos demana 4 anys de presó per a Cifuentes

La Universitat Rey Juan Carlos de Madrid (URJC) ha demanat quatre anys de presó per a l'expresidenta autonòmica Cristina Cifuentes per la presumpta comissió d'un delicte de falsificació de document en el cas Màster per l'«elaboració fraudulenta de l'acta del Treball de Fi de Màster amb la qual pretenia simular» l'existència de la defensa del treball davant d'un tribunal. Així consta en l'escrit d'acusació de la universitat, en què detalla les penes a demanar per als acusats en la causa investigada per la jutge Carmen Rodríguez Medel.

A finals de novembre, la magistrada va donar per conclosa la instrucció i va dictar la interlocutòria de transformació de diligències en procediment abreujat, que equival al processament. Aquest acte suposava el pas previ al judici.

A més de a Cifuentes, es demana aquesta mateixa pena per al catedràtic i exdirector del polèmic màster de Dret Autonòmic Enrique Álvarez Conde; per a la professora de la Rey Juan Carlos Cecilia Rosado; i per a l'exassessora de la Conselleria d'Educació Maria Teresa Feito.

La universitat, que exerceix l'acusació particular, exposa que «procedeix imposar a cada un dels acusats, de conformitat amb el que preveu l'article 390 del Codi Penal, una pena de quatre anys de presó, multa de vint mesos amb una quota diària de 6 euros amb responsabilitat personal subsidiària en cas d'impagament i inhabilitació especial per al dret de sufragi passiu pel mateix temps».