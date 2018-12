Detenen el germà bessó d´un veí de la professora assassinada a Huelva

La Guàrdia Civil va detenir un home per la seva presumpta relació amb l'assassinat de la professora Laura Luelmo a El Campillo (Huelva). L'arrestat, Bernardo Montoya, és germà bessó d'un veí de la víctima i feia dos mesos que estava en llibertat després de sortir de la presó a l'octubre una vegada que va complir una condemna de dos anys i deu mesos per dos robatoris amb violència contra dones ocorreguts el 2015. Prèviament, va complir una altra condemna de 17 anys i nou mesos, en aquesta ocasió per assassinat, obstrucció a la justícia i violació de l'habitatge d'una dona de 82 anys a Cortegana, a uns 50 quilòmetres d'El Campillo. Luelmo havia confessat a la seva parella que Bernardo la intimidava mirant-la insistentment assegut a la porta de casa.

Durant la seva primera condemna, confirmada per l'Audiència Provincial de Huelva el 1997, Bernardo va aprofitar un permís penitenciari concedit el 2008 per intentar agredir una jove de 27 anys que passejava per un parc del Campillo, ferint el gos de la noia d'una punyalada. Va ser condemnat per amenaces pel Jutjat Penal número 3 de Huelva a un any i sis mesos.

L'arrestat té 50 anys i la seva família és originària de Badajoz. Dels nou germans del clan dels Montoya destaca l'historial d'agressions contra dones de Luciano, bessó de Bernardo, i que va ser descartat com a sospitós de la mort de Laura Luelmo en estar a la presó d'Ocaña (Toledo) el 12 de desembre, el dia que va desaparèixer la professora.

El principal sospitós de la mort de Laura Luelmo va ingressar a la presó per la mort d'una dona de 82 anys. Els fets van passar el 13 de desembre de 1995, quan Bernardo patia una greu addicció a l'heroïna i la cocaïna des de feia diversos anys, motiu pel qual l'Audiència Provincial de Huelva va aplicar al delicte d'assassinat un atenuant analògic.



Va assassinar una anciana

La sentència explica que Bernardo va ser condemnat a 17 anys de presó per assassinar aquesta anciana i també li va imposar la prohibició de tornar al municipi de Cortegana durant un període de cinc anys per un delicte d'assassinat, obstrucció a la justícia i violació de domicili. Així mateix, l'Audiència el va condemnar a indemnitzar el fill de la víctima amb 72.000 euros en concepte de responsabilitat civil.

Montoya va intentar fugir a peu quan va sospitar del seguiment que estava practicant al seu cotxe la Guàrdia Civil. L'arrestat es trobava a l'hora de tancar aquesta edició a la caserna de l'Institut Armat de Valverde del Camino, a l'espera de ser interrogat i, posteriorment, passar a disposició de la jutge instructora, que va decretar el secret de sumari. El principal sospitós de la mort de la professora va aturar el cotxe i va sortir corrent quan es trobava a la perifèria de El Campillo, però finalment va ser arrestat.

La causa de la mort de Laura Luelmo va ser un fort cop al cap que li podria haver provocat un traumatisme craneoencefàlic. El cop mortal hauria estat provocat per un objecte contundent, un pal o una pedra. Tot apunta, a més, al fet que la professora va ser víctima d'una agressió sexual, encara que sobre aquest extrem no van transcendir les conclusions de l'autòpsia practicada. El cadàver de la dona presentava ferides d'autodefensa, fet pel qual és probable que al cadàver quedessin restes del seu agressor.