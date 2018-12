Donald Trump dissol la seva polèmica fundació

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha accedit a dissoldre la seva fundació després de la denúncia presentada per la fiscal general de Nova York, que acusava el mandatari d'utilitzar aquesta organització durant la campanya electoral del 2016 i d'usar-la per esquivar el pagament d'impostos. La Fundació Donald J. Trump ha pactat el cessament de les seves activitats sota supervisió judicial, tal com consta en un document presentat per la Fiscalia en un tribunal de Manhattan. Amb la dissolució, es resol un dels aspectes reclamats pel Ministeri Públic. La denúncia seguirà el seu curs perquè la fiscal també reclama la devolució de 2,8 milions de dòlars i una ordre d'inhabilitació contra Trump.