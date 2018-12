L´autòpsia confirma que Laura Luelmo va patir una agressió sexual

L'autòpsia realitzada aquest dimarts a l'Institut de Medicina Legal (IML) de Huelva ha revelat que Laura Luelmo va patir una agressió sexual, a més del cop al front que va provocar la seva mort entre els dies 14 i 15 de desembre, entre dos i tres dies després de la seva desaparició a El Campillo (Huelva), han confirmat a Europa Press fonts de la investigació.

La Guàrdia Civil va detenir ahir a Bernardo Montoya com a sospitós del crim, que ha reconegut en dependències policials. La jutge de Valverde del Camino al capdavant de la investigació ha decretat el secret de sumari.

El detingut ha estat traslladat aquest dimecres a El Campillo procedent de la Comandància de la Guàrdia Civil de Huelva, on ha estat des de les 2.20 hores i, segons Antena 3, ha revelat als investigadors que la jove li va preguntar per un supermercat, la va enganyar i la va enviar a un carreró sense sortida, on la va agafar, va colpejar i va deixar inconscient.

Posteriorment, segons el seu relat, va ficar a la Laura al maleter del cotxe i la va traslladar fins al lloc on va ser localitzada. Allà la va despullar i va intentar violar-la, però no ho va aconseguir.

Pel que sembla, Montoya també ha dit als agents que estava viva quan la va abandonar.

L'arribada del detingut al seu habitatge s'ha produït al voltant de les 13:30 hores i ho ha fet entre crits d ' "assassí" i "tots som Laura", que han proferit els veïns del Campillo, indignació similar a la que s'ha viscut a la Comandància de Huelva quan a les 12.18 hores ha sortit per la porta principal, capcot, emmanillat i custodiat per dos agents.

L'assassí confés de la professora zamorana ha entrat al seu habitatge, en la qual s'està centrant la reconstrucció dels fets o el registre, entre nombrosos agents de la Guàrdia Civil i cobert amb una jaqueta d'uniforme d'aquests. La casa està situada a uns pocs metres de la que va llogar Laura al carrer Còrdova.

A la casa treballen agents vestits amb granotes blanques prenent fotografies i que han tret algunes bosses del seu interior.

A l'interior de l'habitatge es troba també l'advocat del detingut i la titular del Jutjat d'Instrucció 1 de Valverde del Camino, que s'ha fet càrrec de la investigació.

Segons va revelar l'autòpsia, Laura Luelmo, que va desaparèixer el dia 12 a El Campillo, va morir dos o tres dies després per un fort cop al cap propinat amb un objecte contundent, un pal o una pedra.

Ara els investigadors hauran de determinar si durant aquests dos dies -del dia 12 al 14 o 15 en el qual s'ha fixat la seva mort- la jove va estar amb vida retinguda en algun lloc o si, per contra, va ser llançada morta a la zona on va ser trobada aquest dilluns, a uns quatre quilòmetres de la casa on havia començat a residir dos dies abans de la seva desaparició.

Montoya ja va complir una condemna per un assassinat

Montoya va sortir de la presó el passat mes d'octubre després de complir una condemna de dos anys i deu mesos per dos robatoris amb violència, segons confirmen a Europa Press fonts coneixedores del cas. Prèviament, va complir una altra condemna de 17 anys i nou mesos, en aquesta ocasió per assassinat i violació.

L'acusat, de 50 anys, portava tot just dos mesos en llibertat després de complir dues condemnes, segons consta en els registres penitenciaris. La primera va ser per matar el 1995 a una dona de 82 anys a Cortegana, a la qual va abordar a casa assestant-li diverses punyalades. El cas ho va instruir un jutjat d'Aracena. Mesos després de complir aquesta condemna, va ingressar de nou a la presó per dos robatoris amb violència.

Els veïns del Campillo trenquen el cordial policial

Veïns del Campillo (Huelva), on ha estat assassinada la professora Laura Luelmo, han trencat el cordó policial al crit d ' "assassí" quan la Guàrdia civil ha traslladat a Bernardo Montoya al carrer Còrdova d'aquesta localitat on residien l'assassí confés i la víctima, per reconstruir els fets.

Agents de la Guàrdia Civil es troben al carrer Còrdova del Campillo (Huelva) al costat de Bernardo Montoya, el qual ha confessat aquest dimecres en dependències de la Guàrdia Civil de Huelva que és l'autor de la mort de Laura Luelmo, per reconstruir els fets. Multitud de veïns s'han apostat al carrer, on residia la víctima i el mateix Montoya, per mostrar la seva indignació per aquest succés i increpar-al crit de 'assassí'.