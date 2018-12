El primer ministre belga dimiteix en no poder mantenir un govern en minoria

El primer ministre de Bèlgica, el liberal francòfon Charles Michel, va anunciar la seva dimissió després de fracassar en l'intent de mantenir un govern en minoria, després de la sortida de la coalició del seu principal soci, els secessionistes flamencs de la NV-A. «La meva crida no ha convençut, no ha estat tinguda en compte. Prenc la decisió de presentar la meva dimissió davant el Rei», va anunciar Michel davant el Parlament.

El seu discurs va ser acollit amb aplaudiments d'una majoria de diputats i tot seguit es va suspendre la sessió parlamentària, mentre Michel es traslladava al Palau de Laeken per presentar la dimissió al monarca.

Michel intentava mantenir viu el Govern federal des que la NV-A va trencar la seva aliança com a protesta pel fet que Bèlgica se sumés al Pacte Global per a la Migració de Nacions Unides. Els secessionistes flamencs van criticar el pacte, tot i no ser vinculant, perquè diuen que atempta contra la sobirania del país en matèria migratòria, i havien retirat el seu suport als pressupostos de 2019.

L'anunci del primer ministre belga es va produir després de constatar que no aconseguiria els suports necessaris per mantenir una «coalició de bona voluntat» per esgotar la legislatura, fins a les eleccions del 26 de maig de l'any que ve.