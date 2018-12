Obren una investigació al jutge que va requisar els mòbils de dos periodistes

La sala civil i penal del Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJB) va obrir ahir una investigació contra el magistrat Miguel Florit, que el passat dia 11 va dictar un acte en una peça separada del cas Cursach ordenant la requisa dels telèfons mòbils del periodista de Diario de Mallorca Kiko Mestre i de la redactora d'Europa Press Blanca Pou i l'escorcoll de les redaccions de tots dos mitjans, per presumpta prevaricació judicial i delictes contra la inviolabilitat del domicili i el lliure exercici del secret professional dels periodistes.

El tribunal també va decretar el secret de sumari sobre la causa contra Florit, pel fet que la interlocutòria que va emetre forma part d'una peça separada del cas Cursach que està també declarada secreta. Aquesta peça versa sobre un presumpte delicte de revelació de secrets, atribuït a funcionaris que haurien revelat dades de la causa contra l'empresari de la nit. Les parts querellants són Editora Balear, editora de Diario de Mallorca, Europa Press Delegaciones i Kiko Mestre i Blanca Pou.

En la querella es sol·licita la declaració de Florit, en qualitat d'investigat, i la de Mestre i Pou com a testimonis. El secret decretat sobre la causa al TSJB pot traduir-se en què aquestes compareixences es facin sense presència del lletrat de les parts querellants.

Per altra banda, dos policies que van dirigir la investigació del cas Cursach van ser detinguts ahir a Palma acusats de descobriment i revelació de secrets. Són l'excap del grup de Blanqueig de Capitals, actualment destinat al departament d'informàtica de la Prefectura, i un dels agents que van estar en aquesta unitat. Els arrestos s'emmarquen en la investigació oberta pel jutge Florit després de la querella presentada per l'empresari Bartomeu Cursach i la seva mà dreta, Bartomeu Sbert, per la publicació d'un informe policial que acusava el magnat i el seu entorn d'un frau fiscal milionari.

Les detencions van ser practicades per agents d'Afers Interns i policies de la pròpia Prefectura de Palma, just una setmana després de la confiscació per ordre de Florit de telèfons i ordinadors a dos dels periodistes que van publicar el contingut de l'informe.

En un altre ordre de coses, el Govern balear va demanar la condemna de la cúpula del Grup Cursach -Bartolomé Cursach, Bartolomé Sbert i Antonio Bergas-, i de dos funcionaris autonòmics, l'exdirectora general de Turisme Pilar Carbonell i Bernardí Seguí, per, presumptament, donar un tracte de favor als negocis del magnat de la nit per por 0 a canvi de regals i prebendes.

L'Executiu de l'illa exerceix l'acusació particular en la peça separada anomenada dels suborns i que abans d'ahir va ser qualificada per la fiscalia anticorrupció, acusació pública que demana la condemna per als 5 citats i altres 19 encausats.

L'Advocacia del Govern no formularà acusació contra funcionaris dels ajuntaments de Palma i de Calvià per no tenir competències sobre ells, però sí que pensa sol·licitar penes similars a les de la fiscalia per als màxims responsables del Grup Cursach, Carbonell i Seguí. Anticorrupció sosté, en una línia argumental que seguirà el Govern, que Cursach durant anys es va dedicar a pressionar la conselleria de Turisme per aconseguir un tracte de favor per als seus negocis.