Trànsit aposta per abaixar la velocitat a les ciutats a 30 km/h

El director general de Trànsit, Pere Navarro, va assegurar que la «millor» mesura per reduir la sinistralitat viària del col·lectiu de motoristes en l'àmbit urbà és rebaixar la velocitat a ciutat a 30 quilòmetres per hora en aquelles vies que comptin amb un únic carril. Aquesta és una de les propostes queTrànsit pretén posar en marxa per al 2019 en el marc de la reforma que està preparant de la Llei de Seguretat Viària, una mesura que, tot i que està present a algunes ciutats, no està regulada a nivell estatal.

Segons va afirmar Navarro en una jornada sobre seguretat viària de les motocicletes organitzada per Fundación Abertis a Madrid, a les reunions que la DGT està mantenint amb els col·lectius de motoristes i experts per reformar la normativa, Trànsit ha «descobert» que aquesta mesura és la «millor» per reduir la sinistralitat d'aquest col·lectiu.

Tal com va recordar, les motocicletes representen el 15% del parc mòbil a Espanya, tot i que suposen el 22% dels morts. En el que portem d'any, el nombre de motoristes morts a Espanya s'acosta a les 359 víctimes mortals que hi va haver en tot el 2017, fet que suposa gairebé el 30% dels morts en carretera. Així, va assegurar que en matèria de seguretat viària s'ha passat de parlar de l'automòbil a parlar de la bicicleta i els vianants, però «la motocicleta, un cop més, s'ha quedat pel camí».

Durant la seva intervenció, també va parlar sobre una altra de les mesures «estrella» que pretén posar en marxa Trànsit a inicis de 2019, la de rebaixar la velocitat als 90 quilòmetres per hora a les carreteres convencionals.