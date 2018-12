Últims dies per comprar Loteria de Nadal 2018

S'acosta el Sorteig Extraordinari de Nadal, de manera que estem davant els últims dies per adquirir dècims de Loteria de Nadal. Molts ciutadans ja disposen dels seus números favorits, o els que han pogut aconseguir, des que aquest estiu es posés en marxa la campanya de vendes per al sorteig

No obstant això, també hi molta gent que encara no disposa de les seves butlletes. Els més despistats tenen fins aquest dissabte 22 de desembre, dia de la cita anual amb la sort, per comprar Loteria.

Tothom estarà pendent del que passi al Teatro Real de Madrid, on els nens i nenes de San Ildefonso cantaran els números premiats amb els diferents premis de Loteria de Nadal.

Tot aquell que no pugui acudir al recinte en què té lloc l'esdeveniment podrà seguir el sorteig en directe tant per la televisió, com pel nostre especial, per conèixer de primera mà quins són els números que es porten algun dels premis més importants.

Aquesta edició Loteries i Apostes de l'Estat torna a posar un total de 3.400 milions d'euros en joc. Una important quantitat que es reparteix en diversos premis, amb la grossa col·locat com el que més diners dóna cada 22 de desembre.

Aquest premi, el més gran de tots, equival a quatre milions d'euros, de manera que cada dècim afortunat suposa un total de 400.000 euros. El segueixen el segon premi, de 1.250.000 euros a la sèrie; el tercer premi, de 500.000 euros; dos quarts premis, de 200.000 euros; i els vuit cinquens premis, de 60.000 euros.

Aquests són alguns dels premis dels que Hisenda s'acaba enduent una part, pel que el valor del dècim acaba reduint-se en el moment del cobrament. Així mateix, hi ha altres premis amb els quals es pot, almenys, recuperar l'invertit en la butlleta (20 euros): premis menors, de 100 euros; o el reintegrament, de 20 euros, per exemple.