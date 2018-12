El Congrés podria aprovar avui el sostre de despesa

Podem, ERC i PDeCAT preveuen aprovar el sostre de despesa del Govern en la votació d'avui al ple del Congrés dels Diputats. És la segona vegada que l'Executiu de Pedro Sánchez intenta aprovar els objectius de dèficit, després que al juliol la cambra baixa els rebutgés amb l'abstenció de Podem, ERC i PDeCAT. En aquell moment, les tres forces demanaven al Govern que canviés la llei d'estabilitat pressupostària per eliminar el veto del Senat. Ara, amb unes xifres idèntiques, els partits de la moció de censura poden tornar a fer pinya per facilitar a Sánchez que pugui aprovar –almenys al Congrés- aquesta eina essencial per dissenyar els pressupostos. Tanmateix, tot i que s'aprovi, la majoria absoluta del PP al Senat pot tirar per terra la mesura.

ERC ja ha decidit que votarà favorablement a la proposta, mentre que el PDeCAT està acabant de debatre internament el sentit del vot. Fonts d'aquest partit van apuntar que també s'inclinen pel «sí». A la votació del juliol, les forces catalanes van optar per l'abstenció i demanaven a Sánchez que impulsés un canvi a la llei d'estabilitat pressupostària per eliminar el canvi introduït pel PP que permetia al Senat vetar els números que aprovés el Congrés. En aquell moment, també es va abstenir Podem, que posava el mateix requisit. A l'agost, el PSOE -juntament amb Podem, ERC i Compromís- va registrar una proposició de llei per modificar la llei però la mesa del Congrés (controlada per PP i Cs) manté paralitzada la iniciativa.

Si finalment les tres forces opten pel «sí», això suposarà la reedició dels equilibris de la moció de censura de l'1 de juny contra Mariano Rajoy.