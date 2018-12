Denuncien l´expulsió d´un menor discapacitat d´un vol de Ryanair a Eivissa

El Comitè d'Entitats Representants de Persones amb Discapacitat de Balears (Cermi) va presentar una protesta per l'expulsió d'un menor amb discapacitat d'un vol entre Eivissa i Madrid de la companyia Ryanair. En un comunicat, l'entitat va qualificar de «totalment injustificada i discriminatòria» l'actuació de l'aerolínia.

Segons va explicar la plataforma, abans de pujar a l'avió el menor va patir un atac d'ansietat, però des de Cermi entenen que això no justifica impedir exercir el dret a viatjar. En aquesta línia, l'entitat va argumentar que «la situació estava controlada, anava acompanyat per la seva família i, tant la resta de passatgers com la Guàrdia Civil no van valorar cap risc». El noi, que pateix microcefàlia i hiperactivitat, viatjava amb els seus pares i la seva germana per anar com cada any de viatge de Nadal, segons va publicar el Diario de Ibiza.