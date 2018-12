Un fiscal dels EUA demanda Facebook per l'escàndol de Cambridge Analytica

El fiscal general de la capital dels Estats Units, Washington, va anunciar una demanda contra Facebook per l'escàndol desencadenat aquest any i que involucra l'ús per part de Cambridge Analytica de dades privades d'usuaris d'aquesta xarxa social. «Facebook va fallar a l'hora de protegir la privacitat dels seus usuaris i els va enganyar sobre qui tenia accés a les seves dades i com es feien servir», va assenyalar el fiscal general de Washington, Karl Racine.

En un altre ordre de coses, la Casa Blanca va confirmar l'inici del replegament militar a Síria i el començament d'una «nova fase» de la campanya, després que el president dels Estats Units, Donald Trump, hagi donat per «derrotat» al grup terrorista Estat Islàmic. «Hem derrotat l'EI a Síria, la meva única raó per ser-hi durant la Presidència Trump», va assegurar el mandatari al seu compte de Twitter, sense entrar en més detalls.