El fiscal desvincula la confiscació de mòbils a periodistes de la detenció de policies

La Fiscalia va assegurar que els telèfons mòbils i dispositius confiscats el passat 11 de desembre a un redactor del Diario de Mallorca i a una periodista d'Europa Press Balears «segueixen sota custòdia judicial» i que els arxius emmagatzemats encara no han estat analitzats. El Ministeri Públic va explicar que la detenció de dos policies en el marc de la investigació d'un delicte continuat de revelació de secrets no té cap relació amb aquestes intervencions.

La Fiscalia Anticorrupció va emetre un comunicat en què assegurava que l'arrest de l'excap del grup Blanqueig de Capitals de Balears de la Policia Nacional i d'un altre agent «s'han dut a terme amb caràcter previ a l'eventual obertura dels telèfons i dispositius».

En aquest sentit, va explicar que «aquella intervenció de telèfons no va tenir per objecte localitzar o descobrir les fonts d'informació suposadament en poder dels periodistes», sinó «que ja eren conegudes per altres vies d'investigació». És més, va indicar que les detencions demostren l'«assegurament dels efectes materials procedents del delicte».

La investigació continua sota secret, va recordar la Fiscalia. A més, va destacar que «en cas de ser necessari» l'accés al contingut que emmagatzemen els dispositius electrònics intervinguts es farà en «un moment posterior» i sempre que es posi prèviament «en coneixement de les persones afectades».