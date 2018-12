Investiguen un home per presumpta agressió sexual a la seva filla de 2 anys

El Jutjat d'Instrucció número 2 de Gandia (València) ha obert diligències prèvies contra un home per un presumpte delicte d'agressió sexual a la seva filla de dos anys. El pare és professor de música en un conservatori de Gandia i la mare va denunciar els fets la setmana passada, i després va ser detingut. En el marc d'aquest procediment, el jutjat va acordar en un acte del 13 de desembre la llibertat provisional del pare i li va imposar, com a mesura cautelar, una ordre de prohibició de comunicar-se per qualsevol mitjà i apropar-se a menys de 100 metres de la víctima.