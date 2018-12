L'autòpsia confirma que l'assassí confés de Laura Luelmo la va violar

L'autòpsia realitzada a l'Institut de Medicina Legal (IML) de Huelva va acreditar que Bernardo Montoya, que va confessar haver assassinat Laura Luelmo, va abusar també sexualment d'ella, a més de colpejar-la amb un objecte al front provocant-li la mort entre els dies 14 i 15 de desembre, és a dir, entre dos i tres dies després de la seva desaparició a El Campillo (Huelva). Bernardo Montoya, amb greus antecedents penals, va ser detingut 24 hores després que aparegués el cadàver de la professora de Zamora de 26 anys i va confessar el crim durant l'interrogatori policial de matinada.

Ja al matí va ser conduït pels investigadors de la Guàrdia Civil a casa seva a El Campillo, al carrer on també vivia de lloguer Laura Luelmo, per intentar reconstruir les circumstàncies del crim. La seva arribada al poble va provocar la mobilització d'un grup de veïns que van trencar el cordó policial i van insultar amb crits d'«assassí» el criminal confés. La jutge de Valverde del Camino al capdavant de la investigació va decretar el secret de sumari.

Els agents de la Guàrdia Civil, entre els quals hi ha experts de la Unitat Central Operativa (UCO) i del Servei de Criminalística, creuen que Bernardo Montoya va emmanillar el dimecres dia 12 la jove per ficar-la al maleter del seu cotxe, un Alfa Romeo de color negre que és objecte d'anàlisi, i amb el qual la va portar a la zona coneguda com Las Mimbreras, als afores d'El Campillo. Els investigadors creuen que la jove mestra va poder morir malferida al paratge on un voluntari va donar l'alarma dilluns que hi havia el cos, en trobar roba de dona.

Durant l'interrogatori policial, Bernardo Montoya, de 50 anys i que acabava de sortir de presó a l'octubre per dos robatoris amb violència -abans va estar a la presó per matar una anciana-, va incórrer en contradiccions i inexactituds. Inicialment només va admetre que va discutir amb la jove però no va arribar a consumar la violació, dada que no obstant això sí que va ser confirmada per l'autòpsia.

L'equip del Servei de Criminalística de la Guàrdia Civil, que ha desplaçat a la zona un laboratori mòbil i un helicòpter, està analitzant les restes biològiques i les proves trobades per determinar amb exactitud què va succeir entre el 12 de desembre, el dia de la seva desaparició, i el moment en el qual l'autòpsia ha datat la seva mort, entre el 14 i el 15 de desembre, és a dir, entre dos o tres dies després.

Les Forces de Seguretat també estan analitzant el cotxe negre que Bernardo Montoya conduïa quan va ser detingut. L'arrest es va produir quan l'assassí confès va sospitar del seguiment que li estava fent la Guàrdia Civil, aturant el cotxe en un punt entre El Campillo i el poble veí de Cortegana per intentar fugir corrent camp a través. El detingut va ser portat a la caserna de Valverde del Camino, però es va decidir traslladar-lo a la comandància de Huelva.

Al capdavant de l'interrogatori es troben els experts de la Unitat Central Operativa (UCO) que van intervenir en els casos de Diana Quer o del nen Gabriel Cruz. Disposen d'un termini legal màxim de 72 hores abans que Bernardo Montoya passi a disposició de la jutgessa de Valverde del Camino.

Es manté la recerca de proves considerades clau com el telèfon mòbil de Laura. En els dies previs a la seva detenció, la Guàrdia Civil va tenir controlats els moviments de Bernardo Montoya, igual que el seu germà bessó Luciano, que estava intern a la presó d'Ocaña (Toledo). Posteriorment, el divendres dia 19, els agents van demanar a la presó de Huelva que revisessin les càmeres del centre en tenir constància que havia gaudit d'un «vis a vis» i havia aparcat el seu cotxe al costat d'uns contenidors, encara que aquesta diligència no va aportar novetats.