Tres morts i un desaparegut en naufragar un pesquer gallec a l'Atlàntic

Tres mariners van morir i unroman desaparegut després del naufragi d'un pesquer gallec a aigües de l'Atlàntic, a quatre milles i mitja al sud del cap Finisterre. El pesquer es va enfonsar amb 10 tripulants a bord, dels quals sis van aconseguir salvar-se en ser rescatats per dos vaixells que es trobaven pescant a la zona i per una embarcació de Salvament Marítim. En un primer moment , es va reportar la desaparició dels altres quatre, però poc després l'helicòpter Helimer de Salvament Marítim va recuperar un cadàver i l'embarcació Salvamar d'aquest mateix organisme dedicat a la seguretat al mar va localitzar i va pujar a bord altres dos cossos sense vida. Pel que fa al quart tripulant inicialment desaparegut, a l'hora de tancar l'edició no hi havia rastre d'ell. El vaixell naufragat va ser construït l'any 1996, es dedica a la pesca del cèrcol i pertany a l'empresa Visa. La nau té el seu port base a la localitat de Portonovo, a Sanxenxo.