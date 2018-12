La UE té un pla de contingència per a un Brexit sense acord

La Comissió Europea va presentar un paquet de 14 plans de contingència a diversos sectors, inclosos els de serveis financers i transport aeri, per evitar els danys més greus per a la UE d'un eventual Brexit sense acord, si bé aquestes mesures no s'aplicarien al territori de Gibraltar. Pel que fa al sector aeri, es proposa un reglament per garantir durant dotze mesos la prestació de determinats serveis aeris entre el Regne Unit i la UE i un altre per prorrogar nou mesos la validesa d'algunes llicències en matèria de seguretat aèria.

Les mesures d'urgència cobriran també altres àrees com les duanes i la política climàtica i han estat triades perquè Brussel·les considera que són els sectors en què la falta d'un acord de divorci entre el Regne Unit i la UE provocaria «desordres greus» per als ciutadans i les empreses comunitàries.

Per això, l'Executiu comunitari considera que és «essencial i urgent» que s'adoptin les mesures amb celeritat, i va instar el Consell i el Parlament europeus a adoptar les accions oportunes que permetin que els plans puguin entrar en vigor el 29 de març de 2019, quan es produeixi la desconnexió, si l'acord del Brexit s'ha frustrat per a llavors.

Amb tot, els serveis comunitaris van recordar que amb el divorci, el dret comunitari no només deixarà d'aplicar-se al Regne Unit, sinó també a Gibraltar, fet pel qual les mesures de contingència «no s'aplicaran a Gibraltar». La Unió Europea aplica les disposicions dels seus tractats al Penyal en la mesura que el considera un «territori europeu les relacions exteriors del qual són assumides per un Estat membre», de manera que amb la sortida del Regne Unit ja no estarà sota el paraigua d'un Estat membre i no se li aplicaran els tractats.

En aquest sentit, l'aerolínia Iberia, que forma part del grup britànic IAG, s'enfronta a la possibilitat de no poder volar dins d'Espanya si finalment la sortida del Regne Unit de la Unió Europea es produeix sense acord, segons es desprèn dels plans de la Comissió Europea.

Per evitar els efectes d'aquesta retirada brusca, Brussel·les planteja estendre de forma temporal certes llicències per al transport aeri. No obstant això, els permisos excepcionals que atorgarà la UE després del Brexit a aerolínies britàniques, i només durant un any, es limitaran a vols directes entre una ciutat del Regne Unit i un aeroport de la UE, i depenen que Londres adopti mesures equivalents.

Fonts comunitàries van aclarir que no es permetran vols domèstics dins de la UE o connexions amb escala a Europa a aerolínies del Regne Unit. Per tant, Iberia, en formar part d'IAG, una empresa britànica, es veuria davant la possibilitat de no poder seguir volant dins d'Espanya si la primera ministra britànica, Theresa May, no aconsegueix que la Cambra dels Comuns aprovi l'acord de retirada.



Espanya també es prepara

Paral·lelament, la secretària d'Estat de Comerç, Xiana Méndez, va avançar que el Govern estudia aprovar mesures normatives per pal·liar els efectes negatius d'una sortida «desordenada» del Regne Unit de la Unió Europea. Méndez va assenyalar que el Regne Unit passarà a ser a finals de març «un país tercer» i, en matèria comercial, si no hi ha acord, es passarà a una relació sota les normes de l'Organització Mundial del Comerç i ja no com a país membre de la Unió Europea.

Per part seva, el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, va considerar que seria una «catàstrofe absoluta» que el Regne Unit abandonés la Unió Europea de manera desordenada. Juncker va afegir que el seu Executiu està fent «tot el possible» per evitar que es produeixi una sortida «desordenada», però va avisar que això no serà possible si el Regne Unit no actua igual: «En fan falta dos per a ballar tango».