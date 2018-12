La Fiscalia d'Illinois acusa l'Església d'encobrir 500 casos d'abusos a menors

La fiscal general de l'estat nord-americà d'Illinois, Lisa Madigan, va alertar que l'Església Catòlica no ha denunciat ni investigat apropiadament les més de 500 acusacions abocades per abusos sexuals a menors contra diversos capellans i clergues. Madigan, que abandonarà l'oficina a finals d'aquest any, ha divulgat un informe sobre una investigació oberta a l'agost per la Fiscalia sobre els casos d'abús sexual a sis diòcesis de l'Església Catòlica a Illinois. «En decidir no investigar en profunditat les acusacions, l'Església Catòlica ha fracassat a l'hora de complir amb el seu deure moral cap als supervivents i víctimes i afrontar els casos de comportament sexual inadequats que involucrin els capellans a Illinois», estableix el document. «L'Església Catòlica mai no s'ha esforçat a determinar si la conducta dels capellans acusats va ser ignorada o encoberta pels superiors», afegeix.