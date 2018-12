Processen l'expresidenta argentina Cristina Fernández

La Justícia argentina va confirmar el processament de l'expresidenta i actual senadora Cristina Fernández de Kirchner per la causa coneguda com «els quaderns de la corrupció», una trama de suposats suborns que involucra desenes d'empresaris i exfuncionaris. La Cambra Federal va considerar Kirchner com a cap d'una associació il·lícita i va ratificar el seu processament, que es durà a terme en un judici oral, així com la petició de presó preventiva que ja havia fet el jutge Claudio Bonadio i un embargament per una suma de 35 milions d'euros. Cristina Fernández gaudeix de fur parlamentari. Fins ara, el Senat no ha tractat la petició que va fer el jutge Bonadio per retirar-li la immunitat. La Cambra Federal també va confirmar el processament de l'exministre de Planificació Julio de Vido en qualitat d'organitzador de l'esmentada associació il·legal.