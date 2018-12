La senda de dèficit, aprovada amb el suport d'ERC i PDeCAT

El Govern va aconseguir tirar endavant al segon intent la senda de dèficit per al període 2019-2021 amb els vots a favor de PSOE, Units Podem, ERC, PDeCAT, PNB i Compromís, davant els vots en contra de PP, Ciutadans, EH Bildu, Foro Asturias i Coalición Canaria. No obstant això, la majoria del PP al Senat tornarà a rebutjar-lo dijous que ve. En concret, el Ple del Congrés dels Diputats va aprovar l'acord sobre els objectius d'estabilitat pressupostària i deute públic per a 2019-2021 proposat pel Govern, amb els vots a favor de 176 diputats davant dels 168 vots en contra.

Aquesta mateixa senda, rebutjada per la cambra alta al juliol, eleva a l'1,8% el dèficit de l'any que ve, de manera que ofereix un marge pressupostari de 6.000 milions d'euros, després d'aconseguir el Govern recuperar el bloc dels socis de la moció de censura. L'aprovació dels objectius és l'avantsala de l'aprovació del projecte de llei de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2019, que el Govern preveu aprovar en Consell de Ministres i remetre al Congrés el proper mes de gener.

La senda del Govern preveu un dèficit de l'1,8% per a l'any 2019, cinc dècimes més que l'objectiu actual plantejat per l'executiu de Mariano Rajoy, amb un marge de gairebé 6.000 milions que flexibilitza una dècima l'objectiu per a l'Estat (0,4%), en 2 per a la Seguretat Social (1,1%) i en altres dues a les comunitats autònomes (0,3%). Per al 2019, estableix un dèficit del l'1,1% i quatre dècimes el 2021 -tot per a la Seguretat Social-, davant els objectius actuals del Govern del PP de tres dècimes i superàvit, respectivament.