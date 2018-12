Bárcenas declara que els papers robats es referien a una campanya de Cospedal

L'extresorer del PP Luis Bárcenas va declarar davant del jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata que els papers i anotacions que presumptament li va robar el seu xofer, Sergio Ríos, com a confident policial en l'anomenada operació Kitchen, tractaven sobre el finançament de la campanya electoral de l'expresidenta de Castella-la Manxa i ex-secretària general del partit, María Dolores de Cospedal, i que si no estan a la causa és perquè algú va voler ocultar-ho. Bárcenas i la seva dona, Rosalía Iglesias, van declarar davant del titular del Jutjat Central d'Instrucció número 5, que investiga la presumpta caixa B del Partit Popular. L'interrogatori va estar relacionat amb aquesta operació policial en la qual hauria estat involucrat el comissari jubilat a la presó provisional José Manuel Villarejo i per la qual es va pagar al xofer del matrimoni amb fons reservats, perquè els sostragués documentació comprometedora per al PP.

Bárcenas, que només va respondre a preguntes del seu advocat, va explicar que no era conscient que se li havien sostret aquells papers, que va descriure com a «anotacions» i que no constaven a la causa perquè la seva intenció va ser aportar tota la documentació «transcendent».