El Sorteig de la Loteria de Nadal, en directe

És 22 de desembre i això és, per a molts, sinònim d'il·lusió davant el sorteig de la Loteria de Nadal. A Diari de Girona el seguirem en directe des del Teatro Real de Madrid.

Una part d'un cinquè premi ha tocat a Figueres.

A les 8:30 del matí s'ha constituït la taula, havent revisat primer totes les boles i introduït cadascuna d'elles dins dels dos bombos oficials que s'encarregaran de donar joc durant la jornada. A les 9:00 hores ha començat el sorteig de la Loteria de Nadal 2018 amb l'extracció de la primera pilota cantada, com és habitual, pels nens i nenes del San Ildefonso.

Com fem cada any, a Diari de Girona podràs estar informat de tot el relacionat amb aquest sorteig. Aquests són els principals premis per dècim jugat:

1r premi - La Grossa

Cada dècim afortunat s'endurà un total de 400.000 euros

2n premi: 21.015

Cada dècim premiat rebrà 125.000 euros

3r premi

El tercer premi del Sorteig de Nadal suposa 50.000 euros per dècim

4rts premis

Cada dècim premiat s'endú 20.000 euros. Hi ha dos quarts premis, de 200.000 euros per a cada sèrie.

5ns premis: 47.862 - 7.568

Cada dècim guanyador s'emporta 6.000 euros. Els vuit cinquens premis premien amb 60.000 euros la sèrie.



La Loteria de Nadal és una de les que reparteix més premis de l'any, però si no has resultat afortunat, d'aquí a pocs dies hi ha un altre dels sortejos habituals d'aquestes festes, la Grossa de Cap d'Any, que se celebra el 31 de desembre i que també seguirem en directe a Diari de Girona.