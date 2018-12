Loteria de Nadal 2018: els premis que es podran cobrar aquesta mateixa tarda

Aquesta tarda del 22 de desembre, dia en què se celebra el Sorteig Extraordinari de Nadal, ja es podran cobrar alguns dels premis. Les persones agraciades amb menys de 2.000 euros podran acostar-se a les administracions perquè se'ls aboni el seu premi.

Així ho explica la Societat Estatal de Loteries i Apostes de l'Estat (SELAE), que adverteix que "encara que sembli obvi, és imprescindible" presentar el dècim o resguard premiat per poder cobrar un premi de Loteria de Nadal.

Si el premi acumula un import igual o superior a 2.000 euros, el premi es cobrarà en les entitats financeres autoritzades la llista es troba disponible en els punts de venda de Loteries i en la pàgina web oficial (www.loteriasyapuestas.es).

En aquest cas, aclareix que el pagament ha de ser "immediat, amb l'únic retard" de la verificació de l'esmentat premi a través de la seva passarel·la de pagament. "Les entitats financeres no podran fer efectiu el pagament del premi sense demanar dels perceptors dels premis la documentació i informació necessària per donar compliment a la normativa sobre prevenció de blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, normativa fiscal o de qualsevol altra índole que sigui aplicable ", subratlla.

D'aquesta manera, destaca que el pagament es realitzarà mitjançant xec o transferència bancària, a elecció de la persona agraciada, i que per al seu cobrament "no podran obligar" al premiat a obrir compte alguna en aquesta entitat ni podran cobrar cap tipus de despesa ni comissió per fer el pagament.

El dret al cobrament dels premis de Loteria de Nadal caduca als tres mesos des del dia següent al de la celebració del sorteig, és a dir, que es poden cobrar els dècims o resguards premiats de Loteria de Nadal fins el 22 de març de 2019 , inclusivament. A més, si s'és posseïdor d'una participació d'un número premiat, hauran de dirigir-se a l'entitat emissora d'aquesta participació per a cobrar de premis.

Si el dècim o resguard premiat està deteriorat, el client ha de personar-se en un punt de venda de loteries, emplenar el formulari 'Sol·licitud de Pagament de Premis', signar-lo i aportar el dècim o resguard deteriorat, que serà remès a Loteries per a la seva autenticació.

D'altra banda, si el dècim es comparteix, cal identificar tots els participants a l'hora de cobrar els premis iguals o superiors a 2.000 euros.

Els guanyadors poden sol·licitar un certificat acreditatiu del premi a efectes fiscals. Si cobren el premi en un dels punts de venda de la xarxa comercial de Loteries, a petició del client / beneficiari, el Punt de Venda d'emplenar la sol·licitud de certificat per ingressos per premis menors de Loteria Nacional per al seu posterior enviament a Loteries, adjuntant fotocòpia pels dos costats del DNI en vigor del beneficiari. Loteries l'expedirà i el remetrà directament al domicili del beneficiari que l'hagi sol·licitat.

Finalment, si el dècim ha estat sostret és recomanable presentar denúncia davant les autoritats competents. Si aquest dècim resultés premiat, el client pot personar-se en un jutjat amb la denúncia perquè s'iniciï el procés corresponent.