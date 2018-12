PP i Cs anuncien les primeres mesures que aplicaran si governen a Andalusia

El PP-A i Ciutadans (Cs) van acordar les primeres 21 mesures que posaran en marxa en els cent primers dies d'un govern que volen formar els dos partits a Andalusia, entre les quals hi ha l'impuls d'un projecte de reforma de l'Estatut d'Autonomia per a la supressió dels aforaments, i també separar immediatament els càrrecs públics «que hagin estat o siguin imputats formalment per delictes de corrupció, fins a la decisió definitiva de l'òrgan judicial», i posar en marxa un projecte de llei de «despolitització» de la Junta.

Així es recull en un document de sis pàgines al qual el grup de treball designat pels dos partits per arribar a un acord programàtic va donar llum verda ahir, després de mantenir una nova reunió al Parlament amb aquesta finalitat des que es van celebrar les eleccions del 2 de desembre per formar un cogovern que prengui al PSOE-A la Presidència de la Junta.

També van acordar posar en marxa una auditoria integral de tota la despesa de la Junta; un decret llei per centralitzar la direcció, supervisió i avaluació de totes les entitats disperses de l'Administració paral·lela; crear una comissió d'investigació sobre la Fundació Andalusa Fons de Formació i Ocupació (Faffe) i limitar a vuit anys del mandat del president de l'Executiu andalús i dels consellers.

El primer punt que recull el document és el relatiu a la tolerància zero amb la corrupció, que ha estat un dels principals obstacles en la negociació programàtica entre el PP-A i Cs, si bé finalment s'han compromès a la separació immediata dels càrrecs públics de totes les institucions que hagin estat o siguin imputats formalment per delictes de corrupció, fins a la decisió definitiva de l'òrgan judicial. Així mateix, es comprometen a que les persones que es trobin en aquesta situació no puguin ser incorporades a les candidatures electorals ni ser nomenades per a càrrecs públics.

Contra la corrupció, PP-A i Cs han tancat iniciar els tràmits per aprovar un projecte de llei de Protecció dels Denunciants del Frau i la Corrupció, que inclourà una oficina de lluita contra el frau i la corrupció. Igualment, sol·licitaran al Parlament crear una comissió d'investigació sobre la Faffe, que va decaure l'anterior legislatura per l'avançament electoral; a més d'establir els mecanismes necessaris per recuperar els diners defraudats en el cas dels ERO irregulars.