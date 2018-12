Suspenen els vols a l'aeroport de Gatwick per segon dia consecutiu

L'aeroport de Londres-Gatwick va tornar a suspendre ahir durant unes hores els vols per un nou albirament sospitós de drons, tot i que a primera hora de la nit va reprendre la seva activitat. «Els vols ja s'han reprès», va anunciar l'aeròdrom londinenc, el segon més important del Regne Unit, al seu compte oficial de Twitter. Un portaveu de Gatwick havia informat hores abans que els vols havien quedat suspesos per un nou «albirament sospitós de drons». El primer albirament d'aquest tipus es va produir dimecres a la nit i va obligar a tancar les instal·lacions durant tot el dijous.

«Els moviments aeris han estat suspesos mentre ho investigàvem perquè la seguretat continua sent la nostra prioritat», va explicar Gatwick sobre l'incident d'ahir. A més, va destacar que si havien decidit reprendre les operacions és perquè les «mesures militars» habilitades dijous els havien donat la seguretat necessària per fer-ho.

La Policia de Sussex sospita que es tracta d'accions deliberades i va anunciar que busca els responsables del maneig dels drons, si bé va aclarir que no hi ha indicis que apuntin a una motivació terrorista. Els responsables s'exposen a penes de fins a cinc anys de presó.

Els investigadors estudien sobretot la hipòtesi d'un operador solitari, possiblement vinculat amb les protestes ecologistes contra els plans d'ampliació i de l'ús de la pista d'emergència per augmentar la capacitat de l'aeroport. El secretari de Transport, Chris Grayling, no va confirmar aquesta hipòtesi i va asssenyalar que es tracta només d'una de les línies d'investigació. Grayling va admetre que encara no se sap si la disrupció ha estat causada per un o més drons. «Estem davant d'un nou tipus d'atac i l'autor serà condemnat a una substancial pena de presó», va advertir el secretari de Transport. «És un incident sense precedents al món, i hem d'aprendre ràpidament sobre la marxa i prendre mesures a tots els aeroports britànics per evitar nous casos», va afegir.