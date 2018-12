Un 04211 molt repartit premia afortunats en un total de 23 províncies

La localitat de Miranda de Ebro va esgarrapar 23,1 milions d'euros corresponents a 45 sèries d'un tercer premi (04211) que va estar repartit per vint-i-tres províncies, ja que va ser venut a Burgos, Castelló, Navarra, València, Madrid, Barcelona, Cadis, Guipúscoa, Segòvia, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, Illes Balears, Astúries, València, Còrdova, Guadalajara, Albacete, Alacant , Almeria, Biscaia, Girona, Múrcia i Pontevedra. En aquest sentit, a la pròpia localitat de Castella i Lleó el premi també va estar molt repartit, ja que per exemple l'Orfeó va vendre aquest número en participacions de 4 euros. Als membres de l'Orfeó la notícia els va sorprendre cantant en un casament; i els seus socis i membres rebran aproximadament uns 10.500 euros per cada participació que van comprar.

També van destacar les 15 sèries venudes a Viver (Castelló), amb 7,64 milions d'euros, que van sortir del bar Bb +, la propietària del qual, Nora Corpas, va vendre 153 dècims entre els seus clients habituals del 04211, al qual jugava per coincidir amb la data de naixement de la seva filla. Uns altres 15 dècims es van vendre a Catarroja (València), en una Comunitat Valenciana molt afortunada en aquest sorteig i també per aquest tercer premi, que va arribar a 15 localitats. Paral·lelament, es van vendre 13 sèries d'aquest número a Tudela (Navarra).

El tercer premi va esquitxar Catalunya amb una sèrie venuda a Gavà i deu dècims venuts a diferents administracions de la ciutat de Barcelona. Altres bitllets es van repartir des d'El Masnou, l'Hospitalet de Llobregat, Pallejà, Sant Boi de Llobregat, Santa Eugènia de Berga, Terrassa i Camarles. En aquests casos, cada administració va col·locar un sol dècim.

Així, l'administració número 2 de Gavà, situada a la Rambla Vayreda número 41, va vendre una sèrie del tercer premi. A Barcelona, van repartir dècims a diferents administracions, com la de la Rambla Prim número 53, que va col·locar vuit bitllets premiats. La de l'avinguda Paral·lel número 81 en va vendre dos més.

A Madrid, el tercer premi es va vendre a la mítica administració a Doña Manolita i a l'administració de l'estació d'Atocha. També va caure als municipis de Colmenarejo, Villalba i Las Rozas. El 04211 també va arribar a totes les províncies andaluses. En total, va repartir a Andalusia 1,7 milions d'euros. Al municipi d'El Bosque (Cadis) es van vendre deu dècims, mentre que a Còrdova se'n van vendre tres. També a la província d'Almería, a les localitats d'Albox i El Ejido, es van repartir dos dècims respectivament.

A la resta, es va repartir dècim a dècim a Almeria capital, Carboneras, Tíjola i Vícar (Almeria), Jerez de la Frontera, San Fernando i Belmez (Còrdova) i a Còrdova capital. També va arribar a Albolote, Pórtugos i Santa Fe (Granada), Alájar (Huelva), Puente de Génave (Jaén), a Màlaga capital i també a Sevilla capital.