El 21015 distribueix 195 milions d´euros a la província d´Albacete

El segon premi del Sorteig Extraordinari de la Loteria de Nadal, que correspon al número 21015, dotat amb 1.250.000 euros per sèrie, va deixar anar el gruix més important de diners a la província d'Albacete, on van caure un total de 195 milions d'euros, sobretot al municipi d'Almansa, que es va endur el tall més gros del pastís, seguida de la ciutat d'Albacete. La resta del premi (125.000 euros per dècim) va portar 12 milions al municipi de Pedreguer, a Alacant, i poc més d'un milió a Castellbisbal, al Vallès Occidental. A Catalunya, la població de Cubelles també va ser afortunada perquè la propietària del club de dansa Fame de Cubelles va repartir 25 dècims que havia comprat d'Almansa i que es van transformar en 3,1 milions d'euros.

L'administració de loteria número 2 d'Almansa va repartir un total de 170 milions i, tal com va confirmar una treballadora del punt de venda, Ana Ruano, «pràcticament tot s'ha venut al poble perquè és un número abonat». «Estàvem pentinant i aleshores he sentit el número a la ràdio», va relatar Gema Vizcaíno, que va repartir entre els clients de la perruqueria prop de 125 paperetes. Però malgrat l'alegria del premi, no va parar de treballar. «Avui que el poble està content i tothom se'n vol anar a celebrar-ho, almenys que se n'hi vagin guapes», va sentenciar la perruquera. «Crec que encara estic somiant», va explicar una de les afortunades, María Belén Gil, que comparteix premi amb la seva mare, que porta 40 anys jugant al mateix número, i la seva germana.

A Albacete, l'administració número 7 de la ciutat va vendre 200 dècims, que corresponen a 20 sèries, amb un total d'uns 25 milions d'euros. La propietària de l'administració, Pilar Ibáñez, es mostrava ahir «emocionada» perquè, després de 40 anys, va entregar el seu primer premi de Nadal. El premi també va viatjar des d'Albacete fins a la Unitat d'Hemodiàlisi de l'Hospital de Jerez, a Cadis, després que una companya, ja jubilada, comprés allà dos dècims.

A Alacant, L'Àngel de la Sort de Pedreguer va repartir 70 dècims per finestreta del segon premi. Analia, una de les treballadores, va explicar que el premi «està molt repartit per tot el poble», ja que «ha tocat a dos grups d'amics, a un supermercat i a diversos companys». A Catalunya van caure alguns milions venuts a l'administració de loteria número 1 de Castellbisbal. A tall d'anècdota, Lola Padilla, una de les afortunades amb el guardó, va confessar als mitjans: «Ho tinc clar, m'emportaré als meus nets a Disneyland, perquè sempre els hi he volgut portar però no tenia diners». Padilla comparteix un dècim del número premiat amb la seva germana Lupe. En assabentar-se del premi, les dues germanes van apropar-se al punt de venda amb un dels nets portant el dècim guanyador.