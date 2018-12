La grossa torna a Girona després de 57 anys però només amb quatre dècims

Les comarques gironines s'han beneficiat d'un pessic de la grossa de la Loteria de Nadal. El 03347 ha esquitxat les poblacions d'Olot, Figueres i Sant Joan les Fonts. En total, han rebut 1,6 milions d'euros, ja que cada dècim està premiat amb 400.000 euros. Certament no és massa, però s'ha de tenir en compte que aquesta demarcació no veia ni un cèntim de la grossa des de l'any 1961, ara fa 57 anys, quan va caure en part a la Jonquera. La maledicció d'aquest sorteig de Nadal per fi s'ha trencat, ni que sigui una mica.

Petit esquitx de la grossa



Ahir l'alegria de la grossa es va deixar sentir a Figueres, per exemple. A l'administració de la plaça del Gra va caure un dels dècims i l'alegria de les seves propietàries va fer-se sentir durant tota la jornada. Aquesta administració mai havia donat un premi tan gros per Nadal però fa poc, recorda Vilà, en van ser afortunats amb el segon del sorteig del dijous i també amb un Euromillones d'un milió d'euros l'any passat.

El guanyador de Figueres i familiars amb les responsables de l'administració de loteria | Emporda.info

Aquestes mostres d'alegria de Figueres també es van traslladar a la capital de la Garrotxa. A l'administració el Fesol d'Or d'Olot, que es troba en ple centre comercial de la ciutat, s'hi van repartir dos dècims. El responsable, Alfredo Alfaro, estava radiant després de saber que havia repartit la grossa. I va assegurar que aquest premi era «el que em faltava per repartir», davant dels periodistes i curiosos que estaven davant de l'administració número 1, del carrer de Sant Rafel. La dèria per repartir la grossa de Nadal la va descobrir l'octubre quan va repartir el gros de la Hispanitat. Llavors va vendre entre 8 i 10 dècims valorats en 100.000 euros cadascun. En aquesta ocasió, ha venut dos dècims del premi gros de la rifa de Nadal. Els va vendre per màquina (un sistema que afavoreix que els premis siguin cada vegada més repartits) i ahir enmig de l'expectació va assegurar que no tenia ni idea de qui eren els afortunats. Alfaro i la seva administració del carrer Sant Rafel es van fer molt coneguts el 21 de desembre del 2015 quan va repartir 15 milons d'euros del gros de la Primitiva.

L'administració d'Olot que va repartir la grossa

L'altre punt de la geografia gironina beneficiada ahir pel primer premi de la Loteria de Nadal va ser Sant Joan les Fonts. Aquí es va vendre un dels dècims afortunats i de forma telemàtica també. Pilar Plana és la responsable de la llibreria de Sant Joan que que es troba a les Voltes de Cisteller. Ahir, estava molt contenta i comentava amb els clients la satisfacció d'haver repartit un premi tan important. És la primera vegada que un establiment de Sant Joan les Fonts reparteix la grossa de Nadal. El 22 de desembre del 2015, l'establiment va repartir 50.000 euros del tercer premi d'aquesta loteria.

Establiment de Sant Joan les Fonts on s'ha venut la grossa

Pessics del tercer



Després de la grossa, el premi que va deixar anar més milers d'euros a Girona van ser el tercer que es van repartir entre Blanes, Lloret i Girona. A Blanes, el punt on va tocar va ser l'estanc que hi ha al passeig de Dintre. Un punt on l'anar i venir de persones és la tònica de cada dia, com deia la responsable, Núria Pla. Aquesta es va mostrar molt contenta d'haver repartir fins a 100.000 euros del 04211. Un número que es va expedir en dos dècims en el seu local però de qui no es coneix el beneficiari. Pla va destacar que fa tres anys també havien repartit part d'un cinquè i va explicar que la venda dels dos dècims s'havia fet a través de màquina i que el seu estanc «és un lloc de pas» i qualsevol pot ser l'afortunat. Un altre aspecte curiós, segons Pla és que la terminació del número, «amb 11, és dels que menys s'han demanat», va remarcar aquest Nadal.

Pel que fa als altres tres dècims venuts del tercer premi, amb 50.000 euros cadascun, dos van caure a la ciutat de Girona. Van ser expedits via màquina, un d'aquests va sortir a l'administració de loteria número 5 del barri de la Devesa i l'altre, a l'estanc de l'avinguda Jaume I. A Lloret també van caure 50.000 euros més del tercer premi amb un dècim d'un punt de venda situat a l'avinguda Josep Pla i Casadevall de la població.

40.000 euros d'un quart



Quant al quart premi, els afortunats van ser a Castelló d'Empúries i Sarrià de Ter. A l'Alt Empordà, el punt de venda de la loteria està al carrer de Sant Mori. I a Sarrià, el dècim es va vendre des de l'estanc de l'avinguda de França, 242. En aquests dos punts van caure 40.000 euros per dos dècims del 67774.

108.000 euos en cinquens premis



Tot i que la loteria no va caure de forma molt destacada a Girona, cal dir que els cinquens premis van deixar fins a 108.000 euros. El punt on se'n van vendre més va ser Begur. Aquí es va vendre tota una sèrie, deu dècims, del número 29031. La responsable de l'administració número 1, que es troba a la plaça de l'Església, va explicar que li feia «molt il·lusió per Girona» haver repartit aquests 60.000 euros. Els dècims, segons va dir Esperanza Bolívar, s'havien venut íntegrament per finestreta i per tant, es va repartir molt entre locals i turistes. Durant el matí fins a ple cor del poble s'hi van acostar curiosos que en sentir que havia tocat a Begur van voler celebrar la bona nova per la població. En aquesta administració, va dir Bolívar, és el primer cop que reparteixen un premi important. Ja que fins ara, va destacar, havien venut «premis menors i terminacions de la grossa» i poca cosa més.

A Besalú, la loteria el Pont d'Or de Besalú també va repartir un bon pessic d'un altre cinquè premi. En aquest cas del número 02308. Aquest administració de loteria, que és de caire mixte, va donar fins a 24.000 euros, ja que havia venut 4 dècims a través de la màquina de loteria. El seu responsable, en Jordi, va assegurar que els dècims havien anat segurament a mans d'algú de fora el municipi, ja que Besalú és molt turístic i a més, perquè s'havien venut entre els mesos d'agost i setembre. Aquesta administració va repartir part d'un cinquè de la Loteria de Nadal el 2011 i l'any passat, en un Jòquer de la Primitiva, va donar fins a 10.000 euros. Ara bé, dels guanyadors d'ahir, tot i acostar-se molts curiosos a la loteria, com va explicar en Jordi, de moment no se'n sap res.

D'aquest cinquè premi (02308) també van rebre'n una part fins a tres administracions de loteria més, situades a Girona, Figueres i Roses. En cadascuna es va vendre un dècim ( 6.000 euros de premi). A Girona ciutat, aquesta butlleta afortunada es va vendre a l'estanc de l'avinguda Jaume I, que està a tocar la plaça del Lleó.

A Figueres també es va vendre en un estanc i a Roses a l'administració número 1, que està al carrer Sant Sebastià.

Poca fortuna a la província



Gràcies al pessic de la grossa i pel que fa al conjunt dels grans premis del sorteig, ahir es van repatir fins a 1.998.000 euros en forma de sort a les comarques de Girona. Una zona que no és especialment afortunada ja que només havia tocat dues vegades la grossa de Nadal. El primer cop a Ripoll, i cal remuntar-se al 1914 i el segon cop, el 1961 a la Jonquera. Cal dir que la loteria de Nadal es va posar en marxa el 1812 i des de llavors s'ha celebrat durant 207 anys.