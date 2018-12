L'administració de Ripollet va tornar quinze sèries d'un quart premi

Una pluja de milions hagués pogut inundar Ripollet, però al final la imatge que es va viure al llarg del dia d'ahir va ser la de la desolació. L'administració número 5 de loteria del municipi vallesà tenia a la venda quinze sèries del 67774, un dels quarts premis del sorteig de Nadal, però no en va arribar a vendre absolutament cap dècim. S'haguessin pogut repartir 3 milions d'euros –200.000 euros per cada sèrie–, però l'estètica del número premiat no va convèncer a cap dels clients de l'administració.

«A la gent no li agraden els números tan repetitius. Si l'agafen és com a últim recurs, però no és un tipus de número que tingui sortida», va explicar la propietària de l'administració Sílvia Turmo. Un dels problemes era que la repetició, fins a tres vegades, del número set, no va agradar a ningú.

«Quan va sortir, pensàvem que s'havia venut algun dècim a la finestreta, però no. Els hem tornat tots. És una llàstima perquè sempre van estar a la venda», va postil·lar la lotera. L'existència d'aquest número en aquesta administració va ser una de les anècdotes més destacades del sorteig celebrat ahir.

«Teníem el quart premi, amb la mala sort que s'ha retornat sencer». Aquesta era la frase que va anar repetint Turmo a periodistes i veïns que al llarg del dia d'ahir anaven passant per davant de l'administració de loteria amb cara d'incredulitat. Cap dels 150 dècims que estaven a la venda han trobat comprador durant les setmanes prèvies al sorteig.

A diferència del que passa habitualment als punts de venda premiats, no hi va haver ni cava ni una alta expectació. Pocs eren els veïns que s'hi acostaven i la majoria de mitjans de comunicació van fer visites llampec al lloc en veure que la sort havia passat de llarg d'aquest barri humil de Ripollet. Turmo no perdia l'esperança de repartir encara algun altre premi mes. En el moment en què es va conèixer que havien tingut a la venda el quart premi, encara no havia sortit ni el primer ni el tercer. «A veure si en una estona tornen. Encara podem donar un altre premi», assegurava la propietària de l'administració.