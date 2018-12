L'assassí confés de Laura Luelmo ingressa a la presó amb un intern que el vigila

Bernardo Montoya, l'autor confés del crim de la jove mestra Laura Luelmo, es troba des de la matinada d'ahir ingressat en el mòdul d'infermeria del centre penitenciari de Huelva amb un intern de suport per reforçar la seva vigilància. La titular del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 de Valverde del Camino va decretar a les tres de la matinada l'ingrés a la presó provisional, comunicada i sense fiança per a Bernardo Montoya, detingut en relació amb la mort de Laura Luelmo a la localitat del Campillo. La jutgessa l'investiga, de moment, pels delictes d'assassinat, detenció il·legal i agressió sexual.

Institucions Penitenciàries ha aplicat a Bernardo Montoya l'article 75, que regula mesures per salvaguardar la vida o integritat física del reclús a través de l'adopció de mesures que impliquin limitacions de règim, explicant-ho al jutge.

En la compareixença de mesures cautelars, el Ministeri Fiscal i l'acusació particular van sol·licitar presó per al detingut, mentre que la defensa es va oposar a aquesta mesura, segons va informar el Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia (TSJA). D'aquesta manera, la jutgessa considera necessària la mesura de presó per la gravetat del delicte, la possibilitat d'eliminació de proves i el risc de fuga i per tal d'evitar el risc que cometi altres fets delictius de la mateixa gravetat que els ara causats.

A la sortida del jutjat, Montoya va cridar que ell era l'autor de l'assassinat i va demanar perdó a la família de la víctima.