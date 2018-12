S'estanca la compra de dècims a Catalunya després del fort descens de l'any passat

La tensa situació política (inclosa la crida dels independentistes a no comprar loteria de Nadal espanyola, a favor de la Grossa catalana) va provocar l'any passat un fort descens de vendes a Catalunya fins al punt que la inversió en loteria va baixar aproximadament un 12 per cent. Enguany, però, la situació s'ha estancat. Segons les dades facilitades per Loteries i Apostes de l'Estat, la venda de dècims d'aquest sorteig a Catalunya ha tornat a baixar, però només un 0,18 per cent. A més, aquest descens és degut a la reducció d'activitat de l'administració de loteria de Sort, que ha provocat que Lleida sigui la província amb un major descens de dècims amb un 11,87 per cent. En canvi, la resta de demarcacions catalanes ha tingut un lleuger ascens de vendes.

Per exemple, a les comarques gironines l'increment ha estat del 0,29%. Aquest 2018 s'han fet vendes per valor de 26.390.560 euros, dada que significa una despesa de 34,92 euros per habitant.

A la província de Barcelona la venda de loteria ha sumat 263.406.500 euros, una quantitat que suposa un 1,75% d'increment i que situa en 47,24 euros la despesa per habitant.

Pel que fa a Tarragona, la venda de dècims ha estat de 30.617.040 euros i un augment de despesa de l'1,84% amb una despesa per habitant de 38,67 euros.

A Lleida, tot i l'esmentat descens de l'11,87% en la venda de loteria, cada habitant fa una despesa de 99,93 euros de mitjana per una suma de 43.208.740 euros. No obstant, el factor «Bruixa d'or» segueix fent forat en la sort de la loteria.

I això que ahir l'administració va repartir 1,9 milions malgrat que, per segon any consecutiu, el famós venedor que regenta l'administració de loteria, Xavier Gabriel, hagués decidit no pujar la persiana del seu local el dia del Sorteig de Nadal.

L'any passat va ser el context polític el responsable que Gabriel, que públicament va manifestar no donar suport a la independència de Catalunya, decidís traslladar la seu de La Bruixa d'Or fins a Navarra i Madrid. Segons va explicar aquesta setmana Gabriel, a aquesta qüestió se suma aquest any el seu delicat estat de salut, després de patir dos ictus, dos càncers i un parell d'operacions, encara que li va voler treure importància assegurant que se'n sortiria «sense cap problema», ja que encara tenia «molta feina per fer». La Bruixa d'Or va repartir ahir tres cinquens premis: una sèrie del 47.862, una altra del 18.596 i 30 sèries del 2.308. En total, 1.920.000 en premis.

Entre les novetats amb les quals La Bruixa d'Or esperava aquest any el Sorteig de Nadal destaca la creació d'una aplicació mitjançant la qual poder comprar els dècims de loteria. Tal com va explicar Gabriel, durant aquesta setmana es van arribar a facturar fins a 5.000 comandes diàries a través de l'aplicació. «Estem venent brutalment per l'aplicació», va dir Gabriel.

El venedor, que fins fa uns anys el dia del sorteig de Nadal obria l'administració de Sort a tot el públic i muntava una festa, ahir ni tan sols estava disponible per atendre els mitjans de comunicació, ja que es troba de viatge a Itàlia.

En el conjunt de Catalunya es van gastar 363.622.480 euros en el sorteig extraordinari de Nadal d'avui, cosa que significa un descens del citat 0,18%.

Tot i així, la bona acollida d'aquesta nova eina virtual no ha evitat que la majoria de vendes se segueixin realitzant a través de la pàgina web de l'administració.

De la seva banda, la botiga física, que abans obria tots els dies i a les portes de la qual feien cues persones que arribaven de tot Espanya per comprar els seus dècims, ha deixat d'obrir els caps de setmana, festius i ponts i el seu horari es limita a l'habitual d'entre setmana.