Un tsunami deixa almenys 168 morts i prop d´un miler de ferits a Indonèsia

Almenys 168 persones han perdut la vida i prop de mil han resultat ferides com a conseqüència d'un tsunami que s'ha produït entre les illes indonèsia de Java i Sumatra, provocat per l'erupció del volcà Anak Krakatau, segons han informat les autoritats d'Indonèsia aquest diumenge.



Centenars de llars i edificis han resultat greument danyats com a conseqüència del sisme submarí, que ha colpejat les costes que envolten a l'estret de la Sonda, que separa les illes de Java i Sumatra.



Les autoritats han advertit als residents i als turistes que es troben a les zones de costa al llarg de l'estret que es mantinguin lluny de les platges, ja que l'alerta per tsunami i fort onatge es mantindrà activa fins al 25 de desembre.



"Si us plau mantinguin-allunyats de les platges a l'estret de la Sonda. Aquells que hagin estat evacuats, que encara no tornin a casa", ha advertit Rahmat Triyono, funcionari de l'Agència de Meteorologia, Climatologia i Geofísica del país.



Les imatges publicades per les televisions locals mostren desenes de carreteres bloquejades per la runa, així com cotxes i i cases destrossades per la força de l'aigua.





Pantauan udara daerah terdampak tsunami di Pantai Kalianda Kabupaten Lampung Selatan. Korban dampak tsunami di Lampung Selatan per 23/12/2018 pukul 13.00 WIB: 35 orang meninggal duniq, 115 orang luka dan 110 unit rumah rusak. Pendataan masih dilakukan. pic.twitter.com/HcXVkEhqBx — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 23 de diciembre de 2018

Afectats pel tsunami, refugiats en una mesquita | Antara Foto/Muhammad Bagus Khoirunas/ via REUTERS

Un vídeo difós a xarxes socials mostra com les onades han arrasat un concert on estava tocant una banda local. Un dels músics ha mort.La costa oriental de la província de Banten, a l'illa de Java, ha estat la més afectada pel tsunami, d'acord amb les autoritats."Estem recopilant informes de l'impacte que ha tingut el tsunami que ha colpejat l'estret de la Sonda, en particular en les localitats de Serang, Pandegland i Lampung del Sud", ha establert el portaveu de l'agència, Sutopo Purwo Nugroho, en declaracions a la televisió indonèsia Metro TV.Endan Permana, cap de l'Agència de Mitigació de Desastres a Pandeglang, ha declarat a Metro TV que la Policia estava assistint a les víctimes a Tanjung Lesung, un popular zona turística propera a Jakarta, ja que els treballadors d'emergència no havien arribat al lloc . "Hi ha molts desapareguts", ha assegurat Permana.L'agència ha advertit que encara estan recopilant dades, de manera que el nombre de víctimes mortals podria augmentar en les pròximes hores."El tsunami ha estat causat per la combinació d'una allau submarí resultant de l'activitat volcànica a Anak Krakatau i una maror", ha afirmat el portaveu de l'agència de desastres, Sutopo Purwo Nugroho. El seu efecte ha augmentat a causa de la força de la marea com a conseqüència de la lluna plena.El volcà en qüestió, que continua en actiu des de fa anys i que està localitzat entre les dues illes afectades, porta expulsant lava i cendres des de fa mesos i va tornar a entrar en erupció durant la nit de dissabte, només mitja hora abans que es produís el sisme submarí.