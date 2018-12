«Volen estrangers al camp però no a la mateixa cua del metge»

Porta un any i mig en funcions després de la renúncia de Soledad Becerril. Marugán (Cáceres, 1946) va ser el segon de la institució durant cinc anys fins que va prendre el seu relleu. Insisteix que el «defensor» és ell i el seu equip, una administració «de convicció, no d'autoritat», que vetlla pel compliment dels drets humans.

Espanya ha caigut en natalitat: s'ha tornat a les dades de 1941. Quins problemes socials amaguen aquestes dades?

Si comparem el semestre de 2018 amb el de 2017, han nascut un 6% de nens menys i ha mort un 2% més de persones. Hi ha menys població i hauria de plantejar-se un debat seriós a Espanya. A curt termini cal contribuir a fer créixer la població perquè això es reflecteixi també en l'economia. Hem estat poc partidaris de les polítiques natalistes i hauríem de pensar en instaurar-ne per combatre l'hivern demogràfic que viu la societat. Si neixen menys nens, podríem recórrer a afavorir la presència d'estrangers. A Espanya hem viscut conscients de la necessitat que els llocs de treball que tu descartaves els ocuparien altres ciutadans del món. A casa meva, hi havia els meus pares i els meus fills. Nosaltres vam poder treballar perquè hi havia altres persones que s'encarregaven dels meus fills i dels seus avis. Els criats i les criades van desaparèixer, i venien d'Andalusia en la seva majoria. Ara venen de Llatinoamèrica. No se'n pot prescindir.

No creu que subjau també la manca de treball, la baixa remuneració i efectivament, la manca de polítiques natalistes?

Això es nota en el comportament de molts col·lectius espanyols. Nosaltres seguim l'adquisició d'habitatges; abans es deia que no es podia comprar pel baix salari. Vam anar al lloguer, però ara està pels núvols i tampoc es pot accedir-hi. Què caldrà fer? Lloguer social. Tarda una mica en executar-se i, paral·lelament, caldrà fer polítiques que discriminin favorablement certs col·lectius per accedir al lloguer.

Diu que no hi ha hagut debat sobre la discriminació cap als estrangers, però Vox ha fet que aquest debat surti a la llum.

Vox i altres més. No faré imputacions a cap partit, però hem passat d'un enfocament en què la gent estava molesta perquè a la crisi les retribucions de joves i grans eren reduïdes a un fenomen més enllà: l'alineament de determinats col·lectius amb fórmules simplistes. Els immigrants són necessaris en aquesta societat per a l'exercici de determinades tasques. Jo de partits no en parlo.

A més, no només apel·len a la immigració, sinó que impulsen certs arguments contraris als drets LGTBI i la dona.

És clar. És que a el Ejido diuen que no els agrada anar al metge i trobar-se que hi ha estrangers. El que no té sentit és que un vulgui tenir determinats treballadors amb millors o pitjors condicions laborals als camps i després digui que a l'hora d'anar al metge hi ha d'haver una cua per a espanyols i una altra per a estrangers. Això no. Hi haurà d'haver més metges perquè no hi hagi cues, però el dret a l'assistència sanitària ha de ser igualitari. Això és discriminació racial. Les preferències sexuals de les persones i la seva identitat són pròpies. S'ho han de repensar. Aquesta societat ha generat una desigualtat important.

Quines queixes són les més freqüents a la seva oficina?

Va per temporades. La Sanitat n'ocupa gran part, tot i que no funciona tan malament. Oferim una atenció al món de les ONGs, que porta al defensor els problemes dels que truquen a la porta d'Espanya.

La situació a Catalunya amb el Procés i la crispació social ha generat alguna queixa?

No gaires. La primera que vam rebre va ser d'un ciutadà de Catalunya que es queixava que en un hospital català s'havien posat llaços grocs i considerava que en el servei públic no havia d'haver-hi opinions polítiques. Li vam dir a la conselleria de Sanitat que ens expliqués per què i encara seguim esperant.

Viuen la situació amb preocupació?

El defensor del poble d'Espanya no és partidari de la independència. També vam fer una compareixença sobre l'adoctrinament a les aules, creiem que la informació que ens van proporcionar les administracions no era destacada per sentir-nos satisfets. No és tant un problema del defensor, són les forces polítiques les que han de solucionar-ho.

I respecte al Brexit?

Les conseqüències estan molt focalitzades a la badia de Cadis, i ho porta el defensor de la Junta. El tràfic humà i de mercaderies amb Gibraltar no hauria d'interrompre's. Crec que el Govern ha estat bé, sense tensions.

Creu que aquests assumptes perjudiquen els problemes socials?

S'han produït una sèrie d'estratègies econòmiques entre 2008 i 2014 que donen origen al fet que els serveis públics i les prestacions hagin empitjorat. Com a conseqüència, els ciutadans viuen pitjor, amb menys salari i prestacions. Al principi manifesten el seu malestar, i al final s'alineen amb expressions polítiques que vostè ha citat anteriorment. S'intervenia per beneficiar certs col·lectius, i hi havia menys gent amb dificultats. A la crisi l'Estat va deixar d'intervenir. Aquell govern va generar desigualtat, que és diferent a la pobresa. La pobresa la té qui ve en vaixells i avions; la desigualtat és el que es produeix als països rics i on cal aplicar polítiques que corregeixin els errors del sistema. No hi va haver interès a fer-ho tot i sabent que hi havia més desprotegits.

Com se sosté?

Amb les pensions. Els pensionistes han estat els que han mantingut els seus familiars, posant els seus ingressos al servei de les famílies.

Quin col·lectiu creu que està més en risc; els joves o els jubilats?

Els jubilats no estan desprotegits.

No obstant això surten al carrer.

Volen més, però ara per ara no ho estan. He fet un elogi del paper que van tenir durant la crisi. Es van endur per davant la reforma de les pensions del PP que els pujava el 0,25%. Tenim la gent jove més ben preparada del món però tenim la gent gran més preparada de la nostra història. Saben de què parlen. Un altre tema és la solitud en la gent gran, que es calcula que freguen els 2 milions a Espanya i l'Estat ha de preocupar-se per ells. Tot i això, el més desprotegit és el jove.