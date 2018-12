Dos nens morts i 69 persones rescatades d'una pastera en el mar d'Alborán

Els ocupants d'un veler i operaris de Salvament Marítim han participat aquest diumenge en el rescat de 69 persones després del naufragi de la pastera en la qual navegaven pel mar d'Alborán i de la qual, segons el relat dels supervivents, havien llançat a l'aigua dos nens que haurien mort durant la matinada.

Salvament Marítim va rebre una trucada d'un pesquer que informava que tenia al seu costat a una pastera mig enfonsada i que hi havia persones que es trobaven a l'aigua. A l'arribada de l'embarcació Guardamar Cal·líope encara hi havia diverses persones l'aigua i va procedir-ne al rescat. Va embarcar també a tots els migrants rescatats en un pesquer, un total de 64 homes i cinc dones. Els supervivents van informar que es trobaven «tots els ocupants de la pastera, exceptuant dos nens que havien mort i els cadàvers dels quals havien sigut llançats per la borda durant la matinada».

Per altra part, un noi immigrant de 14 anys que viatjava al vaixell Open Arms després de ser rescatat al mar va estar evacuat la nit del dissabte per un guardacostes italià perquè pateix una infecció profunda a la pell amb evolució agressiva, segons el cap de la missió d'Open Arms, Gerard Canals.

L'evacuació del menor, d'origen somali, no acompanyat i que havia rebut una pallissa a Líbia, es va dur a terme cap a les 10 del vespre del dissabte a través d'una llanxa dels guardacostes italians, que van traslladar el menor a un centre sanitari de Lampedusa. Es tracta de la tercera evacuació de l'Open Arms que va evacuar a Malta una dona i el seu nadó nounat en precàries condicions de salut.