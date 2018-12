Més de 2.000 persones marxen en honor de la professora Laura Luelmo a Huelva

Unes 2.000 persones de la comarca de «la Cuenca Minera» de Huelva es van unir ahir en una marxa en honor a la professora Laura Luelmo, l'assassinat de la qual va commocionar a la zona. El punt de partida de la marxa va ser a l'Institut d'Educació Secundària (IES) «Vázquez Díaz» de Nerva (Huelva), on ella impartia classes, i va finalitzar a El Campillo, on es va llegir un manifest i es va realitzar un homenatge a la jove professora.

Són moltes les marxes que es van convocar arreu de la província per mostrar el rebuig cap a aquest crim, com la que també va tenir lloc ahir i que va unir Villanueva de los Castillejos i El Almendro, per demanar que les dones surtin al carrer sense por. De la mateixa manera, unes 200 persones van córrer a Barcelona ahir al matí contra la por i la violència masclista, una iniciativa de Runners contra la Por.