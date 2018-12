El president de França, Emmanuel Macron, va apel·lar ahir «a l'ordre, la calma i la concòrdia» davant de les mobilitzacions dels coneguts com a «Armilles Grogues», que el dissabte es van concentrar per sisena setmana consecutiva a París i altres ciutats per demanar canvis profunds. Macron va advertir que els violents obtindrien una «forta resposta».