La xifra de morts pel tsunami d´Indonèsia puja a 429

Almenys 429 persones han mort a causa del tsunami registrat dissabte passat a l'estret de Sonda, entre les illes indonèsies de Java i Sumatra, segons el balanç de víctimes que ha proporcionat aquest dimarts l'Agència de Gestió de Desastres Naturals (BNPB).

El portaveu de la BNPB, Sutopo Purwo Nugroho, ha informat en roda de premsa que el nombre de morts ha passat de 373 a 429, mentre que s'ha fixat en 154 els desapareguts, 1.485 ferits i 16.082 els desplaçats.

Sutopo ha advertit que la xifra de morts podria seguir augmentant a mesura que la recerca avança cap a zones de difícil accés. "Estem arribant a Pandeglang, Serang, Lampung Sud, Penawaran i Tenggamus", ha detallat, d'acord amb el 'Jakarta Post'.

Els equips d'emergències han començat aquest dimarts a ampliar la recerca. "Hi ha moltes zones que crèiem que no s'havien vist afectades però ara estem arribant a més llocs i hi ha moltes víctimes", ha dit a Reuters Yusuf Latif, portaveu de l'agència de rescat.

Aquestes operacions s'estan complicant a causa de les intenses precipitacions i l'escassa visibilitat. Per sortejar aquests obstacles, militars i voluntaris han començat a emprar drones per avaluar l'abast dels danys.

Mentrestant, els equips de rescat busquen amb gossos rastrejadors a possibles supervivents al club nàutic on s'estava celebrant un concert de rock de 'Seventeen' amb un públic de 200 persones quan el tsunami va arribar a la platja.

Milers de persones romanen en zones altes davant el temor que es repeteixi tsunami. "Atès que el Anak Krakatau ha estat en erupció durant els últims mesos, no podem descartar tsunamis addicionals", ha alertat a Reuters Hermann Fritz, de l'Institut Tecnològic de Geòrgia.

A més, les ones de dissabte, que van arribar als dos metres d'altura, han deixat completament aïllades a centenars de persones a l'illa de Sebesi, a dotze quilòmetres del volcà. "Estem paralitzats", ha comptat Syamsiar, un resident local, a Metro TV.

ALERTES PRIMERENQUES

El president indonesi, Joko Widodo, que competirà per la reelecció a l'abril, ha ordenat a les agències encarregades de tractar amb els desastres naturals que creïn un sistema d'alerta primerenca.

Les autoritats indonèsies estan sent molt criticades perquè no van preveure l'arribada del tsunami després de l'erupció volcànica. Els experts, però, asseguren que aquesta successió d'esdeveniments és força improbable.

Habitualment, els tsunamis vénen precedits de terratrèmols, no d'erupcions volcàniques, i en aquest últim cas "l'interval de temps fins que arriben les onades és mínim", ha explicat a Reuters Eddie Dempsey, experta en estructura geològica de la Universitat de Hull, al Regne Unit.

Indonèsia, un arxipèlag situat en l'anomenat 'anell de foc' del Pacífic, ha patit successius desastres naturals en tot just uns mesos. Diversos terratrèmols van sacsejar Lombok al juliol i agost i un altre terratrèmol i un tsunami van arrasar l'illa de Célebes al setembre.