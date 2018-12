El Senat italià aprova els pressupostos en un pas decisiu per la consolidació del govern

El Senat italià va aprovar ahir els pressupostos presentats pel Govern després d'una maratoniana sessió que va acabar de matinada i amb protestes de l'oposició, que es va queixar de no conèixer la totalitat del projecte i va anunciar que recorreria els comptes al Tribunal Constitucional perquè, va argumentar, un projecte d'aquesta envergadura no es pot avaluar en només unes poques hores.

La coalició del Moviment 5 estrelles i la Lliga van salvar el vot per 167 «sís» davant de 78 «nos», després de quatre dies de constants alteracions a un text original que va arribar al Senat en l'últim moment, per enuig dels diputats.

De fet, el Partit Democràtic on es troba l'ex-primer ministre italià Matteo Renzi va declarar la seva intenció de demanar a un tribunal que emetés una decisió sobre la possible anticonstitucionalitat de l'arribada «in extremis» del text definitiu, argumentant que no havia tingut temps de debatre la proposta.

El vice-primer ministre del país i líder del Moviment 5 Estrelles, Luigi Di Maio, es va excusar posant com a escut a la UE i la dura negociació amb Brussel·les, que va acabar dimecres passat després que Itàlia acceptés ajustar les seves projeccions de dèficit al 2,04 per cent del PIB. El text arribarà a la Cambra de Diputats el 28 de desembre.

Segons va explicar el vicepresident de la Comissió Europea, Valdis Dombrovskis, l'esforç fiscal addicional promès per Itàlia per al proper any ascendeix a 10.250 milions d'euros. Brussel·les calcula que el deteriorament del dèficit estructural, que era del 0,8% en el primer esborrany, es redueix a zero amb les mesures promeses. La previsió de creixement, al seu torn, es redueix des de l'1,5% a l'1%.

La Comissió Europea encara té dubtes sobre els efectes que tindrà l'aplicació de les dues mesures expansionistes del Govern italià: la reforma de les pensions i la renda ciutadana. Brussel·les creu que la seva entrada en vigor suposarà més costos, però Itàlia s'ha compromès a compensar-los el 2020 i 2021 amb una la pujada de l'IVA.