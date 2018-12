Continuen buscant els responsables de l'incident amb drons a Gatwick

La policia de Sussex continua buscant els responsable de l'incident amb els drons que la setmana passada va alterar l'activitat de l'aeroport de Gatwick, després que diumenge posés en llibertat la parella detinguda per la seva presumpta implicació en el sabotatge. La presència dels aparells no tripulats a l'espai aeri de l'aeròdrom va obligar a paralitzar dues vegades l'aerport.

Paul Gait, de 47 anys, i la seva dona, Elaine Kirk, de 54, van ser arrestats divendres passat al seu domicili de Crawley. Després de prestar declaració, diumenge van sortir lliures.

La policia segueix sense trobar el responsable o responsables d'aquest acte i ha anunciat una recompensa de 50.000 lliures -uns 55.000 euros al canvi- per trobar el veritable culpable. Els responsables de l'acció, que segons les autoritats britàniques no tindria una motivació terrorista, poden anar fins a cinc anys a la presó.

El superintendent cap de detectius de la policia de Sussex, Jason Tingley, va confirmar que les dues persones que van ser detingudes la setmana passada en relació als fets, tant Gait com Kirk, «han cooperat completament amb les nostres consultes».

«Estic satisfet perquè ja no són sospitosos en els incidents d'avions no tripulats a Gatwick», ha afegit en declaracions recollides per la publicació britànica The Sun.

«La nostra investigació continua en marxa per trobar els responsables de les incursions i seguim activament les línies d'investigació. Demanem el suport constant del públic perquè ens informi de qualsevol cosa sospitosa», va exposar el responsable policial de Sussex.