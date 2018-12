Gaspar Llamazares dimiteix d'IU federal però es manté a Astúries

El portaveu d'IU a la Junta General del Principat d'Astúries, Gaspar Llamazares, ha dimitit dels seus càrrecs a la Coordinadora i l'Executiva federal d'Esquerra Unida, que «fa temps que no complien amb la seva tasca d'òrgans de direcció dignes» i s'havien transformat en «òrgans inquisitorials». Una decisió que, segons explica el diputat autonòmic d'IU, no afecta el seu «compromís i disponibilitat» per a la formació a Astúries sinó que es «reafirmen». Segons Llamazares, ha patit «un linxament públic», igual que en el seu moment van patir «Cayo Lara o les eurodiputades».