Torra retreu al Rei que a Catalunya "no hi ha un problema de convivència, sinó de democràcia i de justícia"

Quim Torra ha retret al Rei d'Espanya que a Catalunya "no hi ha un problema de convivència, sinó de democràcia i de justícia". Aprofitant l'ofrena tradicional a la tomba de Francesc Macià, el president de la Generalitat ha contestat així al discurs de Nadal del monarca. "Som republicans i la institució monàrquica ja no la considerem pròpia", ha afirmat Torra, que també ha subratllat que no tolerarà "un altre article 155". El president també ha demanat la "desjudicialització" de la política i l'exercici del "dret a l'autodeterminació" dels catalans. En la mateixa línia, el president del Parlament, Roger Torrent, ha lamentat que l'Estat només respongui al procés català amb repressió i considera que el Rei personifica la "incapacitat crònica" d'oferir una resposta política al conflicte.

La Moncloa celebra la crida a la convivència, el diàleg i el consens

La Moncloa ha valorat el discurs del rei Felip VI que ha girat entorn a la convivència i el paper dels joves. En un breu comunicat, el govern espanyol afirma que "sintonitza" amb el que defensen i destaca que el monarca hagi fet referència a paraules com "reconciliació, concòrdia, diàleg i enteniment". Ha avalat que el cap de l'Estat parli de "convivència, diàleg i consens per superar els problemes" i que faci referència a la Constitució "amb naturalitat i adreçant-se als joves". També remarca que hagi ressaltat que la convivència és "el majori patrimoni dels espanyols". "És un missatge de present, reconeixement del passat però pensant en els joves i en el seu futur", manifesta el govern espanyol en el comunicat. També destaca que el cap de l'Estat hagi parlat de problemes com l'atur i la violència contra les dones.

Casado subratlla que el Rei ha defensat el "llegat" de la transició i la "vigència" de la Constitució

Pablo Casado ha subratllat a través de Twitter que el rei Felip VI ha defensat en el discurs tradicional de Nadal el "llegat" de la transició i la "vigència" de la Constitució. Un text que, a parer del màxim dirigent del Partit Popular, ha de servir per "tutelar" els "drets i llibertats" dels espanyols i el futur dels joves "en una Espanya forta i unida". Casado encapçala la piulada destacant una frase textual del discurs del Rei: "Les regles que són de tothom han de ser respectades per tothom", en una referència, sense esmentar-lo, al sector independentista de Catalunya.

Iglesias celebra que el Rei reconegui "que es va equivocar assumint les tesis de la dreta sobre Catalunya"

Pablo Iglesias ha celebrat en un fil de piulades a Twitter que el rei Felip VI reconegués al discurs tradicional de Nadal "que es va equivocar assumint les tesis de la dreta sobre Catalunya". Segons ha escrit el líder de Podem a la popular xarxa social, el més "ressenyable" del discurs va ser el "canvi de to" pel que fa a la qüestió territorial. A parer d'Iglesias, el Rei va abandonar "el discurs del 3 d'octubre" i va parlar de "convivència i respecte a la diversitat". I afegeix: "Reconeix així implícitament que es va equivocar assumint les tesis de la dreta sobre Catalunya". Iglesias també destaca que Felip VI va parlar de les dones "en el que sembla un reconeixement de la desconnexió enorme que hi ha entre la institució monàrquica i les aspiracions que han expressat les dones a Espanya".

Rivera es mostra "d'acord amb el Rei" a treballar per "assegurar la convivència"

El president de Ciutadans, Albert Rivera, s'ha mostrat "d'acord" amb el rei Felip VI en el tradicional discurs nadalenc del monarca, posant l'accent en la "convivència" com "patrimoni" de la democràcia, la qual han de "assegurar" defensant la "igualtat, la llibertat i la unió".