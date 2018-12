Trump es referma i manté que Erdogan «erradicarà» l'Estat Islàmic a Síria

El president dels Estats Units, Donald Trump, va assegurar que Turquia «erradicarà» els darrers reductes de l'organització terrorista Estat Islàmic a Síria després de la retirada de les tropes nord-americanes. «El president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, m'ha comunicat fermament que erradicarà tot el que queda de l'Estat Islàmic a Síria... i és un home que pot fer-ho, ja que Turquia està al costat. Les nostres tropes estan tornant a casa!», va publicar Trump a Twitter.

El president nord-americà va mantenir diumenge una conversa amb el president turc, amb qui va abordar la imminent retirada de les forces militars nord-americanes desplegades a Síria, una iniciativa que pretén dur a terme de manera «lenta i molt coordinada». «Acabo de tenir una trucada llarga i productiva amb el president Erdogan de Turquia. Hem parlat de l'Estat Islàmic, de la nostra comuna implicació a Síria i de la lenta i molt coordinada retirada de les tropes nord-americanes de la zona», va explicar Trump. A més Trump esmenta que va abordar amb Erdogan les relacions comercials bilaterals «molt ampliades».

La versió turca de la conversa va una mica més enllà i sosté que tots dos van acordar coordinar-se per «evitar un buit d'autoritat» després de la retirada de l'exèrcit nord-americà de Síria. A més, Erdogan ha expressat la disposició de Turquia per «prestar qualsevol tipus de suport».

Els Estats Units van intervenir a Síria el 2014 en suport de les milícies rebels revoltades contra el president Bashar al-Assad i per impulsar l'ofensiva contra l'Estat Islàmic. El principal aliat nord-americà a Síria són les Forces Democràtiques Sirianes (FDS), una milícia que controla la part nord-oriental del país i que està integrada principalment per les Unitats de Protecció Popular kurdes (YPG). Precisament les FDS serien les principals perjudicades per la retirada nord-americana i van advertir que, si es materialitza, cessaran l'ofensiva contra els gihadistes per concentrar-se en la defensa davant d'una possible ampliació de la invasió turca.