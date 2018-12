Alliberen un menor a qui els seus pares i un germà obligaven a prostituir-se

Agents de la Policia Nacional han alliberat un menor de 16 anys que era explotat sexualment pels seus familiars, després d'una denúncia presentada a la Comissaria de Zamora per un home que ja havia tingut relacions sexuals amb la víctima i que estava sent extorsionat pels proxenetes perquè pagués pels serveis rebuts, segons han informat fonts policials.



Han estat detinguts el pare, la mare i el germà de la víctima per un delicte de tràfic d'éssers humans i falsedat documental ja que, a més, havien falsificat el document d'identitat del menor per presentar-lo com major d'edat.



Els fets van ser coneguts a personar un ciutadà espanyol, detingut per corrupció de menors, a la comissaria de Zamora per a denunciar les amenaces rebudes per un grup de ciutadans d'origen romanès amb la finalitat que pagués diners si no volia ser denunciat per mantenir relacions sexuals amb el menor.



Després de fer dos pagaments, i en veure que el xantatge continuava, va explicar-ho a les autoritats i va relatar que el noi hauria estat portat per un familiar a Madrid, Santander, Lucena i Albacete per a prostituir-lo.



En la seva denúncia, explica de manera detallada que havia conegut a un grup de ciutadans romanesos a l'abril de 2018, ja que havia estat contractat per ells per a realitzar unes obres en un habitatge de la seva propietat.





IDENTITAT FALSA

Per evitar-li desplaçaments des de la casa on havia de fer les obres fins al seu propi domicili, el pare de família li va oferir pernoctar amb ells, en concret a l'habitació del seu fill al que li va presentar amb un altre nom i com a major d'edat.Tots dos van mantenir diverses trobades sexuals fins que, en finalitzar l'obra, va començar a rebre amenaces perquè pagués certes quantitats de diners, doncs de no ser així seria denunciat pels familiars per mantenir relacions sexuals amb un menor.Després de realitzar dos pagaments de 432 i 700 euros, el primer d'ells a la mare mitjançant transferència i el segon al germà gran en efectiu un mes més tard, va seguir rebent amenaces -fins i tot de mort- pel que va decidir denunciar els fets.En la seva denúncia va manifestar que tenia coneixement que la família del menor havia prostituït al mateix i que el seu germà gran l'havia portat per diverses ciutats d'Espanya, com Madrid, Santander, Lucena, Còrdova i Albacete per a tal fi.Després el seu relat, els investigadors van comprovar la veracitat dels fets i van dur a terme un dispositiu per a la detenció dels familiars per un delicte de tràfic de persones amb fins sexuals, amenaces, grup organitzat i falsedat documental.Així mateix, el denunciant ha estat detingut per un delicte de corrupció de menors.Entre els efectes intervinguts en aquesta operació destaca una carta d'identitat falisificada amb la fotografia del menor d'alta qualitat, fotocòpies d'altres cartes d'identitat a nom d'un ciutadà major d'edat amb la fotografia del menor, nombrosos contractes a nom de la persona que suplantava el jove i diversos justificants d'enviament de diners a nom de diferents persones on apareixien com a beneficiaris els investigats. El menor alliberat ha ingressat en un centre d'acollida.