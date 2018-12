Laura Luelmo va patir un cop contra el terra de casa de Montoya i va morir el dia de la seva desaparició

Els investigadors de la Guàrdia Civil han assegurat que la jove Laura Luelmo va patir un cop contra el terra a casa del seu presumpte assassí, Bernardo Montoya, el dia que va desaparèixer, el dimecres 12 de desembre. No obstant, no confirmen si va sortir amb vida del domicili d'aquest però sí creuen que la jove va morir el dia de la seva desaparició i que no va passar la nit del 12 al 13 en aquesta casa. Aquests detalls encara estan a l'espera de les dades concloents de l'autòpsia.

Així ho han afirmat aquest dimecres en una roda de premsa en la qual han ofert detalls de la investigació. Tal com ha explicat el coronel Ezequiel Romero, cap de la Comandància de la Guàrdia Civil de Huelva, les comprovacions per part de la Guàrdia Civil indiquen que la jove Laura Luelmo va fer una compra al supermercat a les 17:20 hores del dia en el que va desaparèixer -el 12 de desembre- i, en sortir Bernardo Montoya la va introduir a la força al seu domicili.

Els investigadors han trobat part d'aquesta compra a casa del presumpte homicida, on també es van trobar restes de sang de la víctima i del presumpte assassí en un pal de fregar que aquest hauria utilitzat per netejar-la.

"Montoya ens manifesta que quan introdueix a Laura a casa li lliga les mans per darrere, li posa una cinta a la boca perquè no cridi i la tira a terra. En un moment, Montoya va retirar un objecte de l'entrada de casa i quan torna Laura s'aixeca i li dóna un cop de peu al costat i segons ell, ens diu que és quan es cabreja i la colpeja ", ha explicat el coronel Ezequiel Romero.

De fet, el presumpte assassí "va acudir a un centre de salut per un cop a les costelles" dos dies després de la desaparició de la professora, el que va fer incrementar les sospites dels investigadors sobre Montoya, que ja era un "sospitós amb majúscules "en aquest moment, tot i que la Guàrdia Civil ha admès que, a l'inici, quan el que s'investigava era la desaparició de la jove, no hi havia indicis amb" càrrega probatòria "contra ell.

Els investigadors consideren que la jove estava inconscient en el moment de la seva mort. "El hauran de dir els forenses, però després de veure el cadàver no tinc cap dubte que no estava conscient per la posició que tenia", ha destacat.

Esperant l'autòpsia

De la mateixa manera, han assegurat que encara no tenen dades concloents de quan es va produir la mort de la jove, malgrat que l'autòpsia preliminar la va situar entre dos i tres dies de la seva desaparició.

No obstant això, el coronel Ezequiel Romero, cap de la Comandància de la Guàrdia Civil de Huelva considera que la mort de la jove es va produir el dia de la seva desaparició i va poder conservar-se en bon estat a causa de la climatologia de la zona en la qual va ser trobat el cadàver.



Segons ha dit el tinent coronel de la Guàrdia Civil de la Unitat Central Operativa, Jesús García, hauria estat possible fer un registre voluntari en el domicili de Montoya, però havien de "valorar bé" el que feien. "I si la tingués en un altre lloc, ¿què poséssim el focus podria haver-la posat en perill?", S'ha preguntat.

Tal com han relatat, la Guàrdia Civil va fer un seguiment a Bernardo Montoya, fins que el dia posterior a l'aixecament del cadàver, va fer un moviment estrany i va ser detingut. Aquest mateix dia, la Guàrdia Civil va trobar restes de sang de la jove i el seu presumpte assassí al domicili d'aquest.

El comandant Ezequiel Romero també ha aclarit que la jove no estava corrent en el moment de la seva desaparició, tal com s'apuntava, en tenir-lo prohibit per prescripció mèdica.