Un terratrèmol amb epicentre a peu de l'Etna deixa una desena de ferits i danys

Un terratrèmol de magnitud 4,8 en l'escala oberta de Richter, amb epicentre a la falda del volcà Etna, a l'illa italiana de Sicilia, ha provocat danys en diversos immobles de la localitat de Catània i una desena de ferits, segons han informat mitjans italians.

L'epicentre del moviment tel·lúric s'ha localitzat entre les localitats de Viagrande i Trecastagni, al nord de Catània, a la falda del volcà Etna, amb l'epicentre situat a un quilòmetre de profunditat.

El terratrèmol s'ha registrat a les 3.19 hores de dimecres i ha provocat danys greus en alguns immobles i edificis de Catània i de municipis de la regió. Molts dels residents de la zona han passat la nit als carrers, refugiats en els seus vehicles.

Segons l'Institut Nacional de Geofísica i Vulcanologia (INGV), el fet que l'hipocentre s'hagi localitzat a només un quilòmetre de profunditat accentua la potència de la sacsejada que s'ha registrat en una regió que fa més de 48 hores que pateix les erupcions del volcà Etna.

El diari 'Il Corriere della Sera' ha informat que hi ha "molts edificis" que han patit "danys greus" i ha indicat que desenes de famílies han passat la nit al carrer davant el temor a rèpliques. Segons aquest rotatiu, el tremolor s'ha deixat quatre ferits lleus. L'agència de notícies AdnKronos ha assenyalat que el balanç s'eleva a una desena de ferits, tots ells lleus.

En un comunicat, el subsecretari de la Presidència del Govern italià, Vito Crimi, ha confirmat el terratrèmol i ha dit "probablement" està relacionat amb "l'activitat volcànica" que ha registrat l'Etna en les últimes hores.

L'Etna expulsant lava aquest 24 de desembre - Reuters

"La maquinària de la Protecció Civil i dels serveis d'emergències està ja operativa", ha indicat Crimi. "Per les primeres notícies sabem que afortunadament no hi ha hagut morts encara que sí una desena de ferits i algunes cases ensorrades", ha explicat. "L'Etna sempre és un volcà perillós i el nostre país és molt fràgil", ha conclòs.