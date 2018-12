Mor un nen migrant de vuit anys que estava sota custòdia dels Estats Units

Un nen guatemalenc de vuit anys va morir dimarts passat després de ser detingut a la frontera amb Mèxic, la qual cosa eleva a dos el nombre de menors migrants morts sota custòdia de les forces frontereres dels Estats Units. L'Oficina de Duanes i Protecció Fronterera nord-americana (CBP) va detallar que el nen va morir poc després de la mitjanit del dimarts i va agregar que presentava «signes d'una malaltia potencial».

Aquesta oficina va relatar que el menor va ser portat amb el seu pare a un hospital de la ciutat d'Alamogordo, a Nou Mèxic. Allí li va ser diagnosticat un refredat i febre i se li va receptar amoxicilina i ibuprofè. L'CBP va manifestar que el nen va rebre l'alta, si bé posteriorment va ser portat de nou a l'hospital després de presentar nàusees i vòmits. Hores després va morir ingressat al centre mèdic, tal com va recollir la cadena de televisió nord-americana CBS. L'organisme no va facilitar la identitat del pare ni del nen. A principis de desembre va morir Jakelin Caal, una nena guatemalenca de set anys, després de ser detinguda al costat del seu pare per agents fronterers nord-americans. La menor, que va morir a l'hospital de Texas, va ser enterrada poques hores abans que morís el segon nen guatamalenc sota la custòdia dels agents fronterers.

El Ministeri d'Afers exteriors de Guatemala va sol·licitar, el mateix dia, una investigació i accés als registres mèdics del nen. A més, va afirmar que proporcionarà assistència i protecció consular al pare i que assumirà la responsabilitat de la repatriació de les restes del nen. «La causa de la mort del menor encara està sent investigada i s'han sol·licitat els registres mèdics per ajudar a aclarir la causa de la mort», va assenyalar el Ministeri en un comunicat, segons va recollir la cadena nord-americana CNN. Per la seva banda, el cònsol general de Guatemala a Phoenix, Oscar Padilla, es va reunir amb el pare del menor per «escoltar la seva versió dels fets».

El president nord-americà, Donald Trump, va denunciar una «invasió» d'immigrants centre-americans i va reclamar a Mèxic mesures per evitar una major pressió a la frontera, on l'inquilí de la Casa Blanca aspira a reforçar la seguretat amb un mur.