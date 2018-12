Pedro Sánchez s'aplica la pujada salarial i cobrarà gairebé 83.000 euros anuals

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, cobrarà un sou de 82.978,56 euros aquest 2019. Així ho recull el reial decret llei sobre retribucions que el consell de ministres va aprovar el 21-D a Barcelona i que aquest dimecres publica el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). El salari de Sánchez inclou la puja salarial del 2,25% pactada amb els sindicats per a tots els funcionaris i treballadors públics, a la qual s'hi podria afegir un 0,25% més en funció de l'evolució del PIB. A més del sou del president, el decret també especifica què cobraran la resta d'alts càrrecs del govern espanyol durant l'any vinent. Així, per exemple, la vicepresidenta Carmen Calvo percebrà 77.991,72 euros, mentre que els diferents ministres en cobraran 73.211,28. El decret especifica que tant Sánchez com el seu executiu cobraran el salari en dotze mensualitats i no tindran dret a pagues extraordinàries.

El BOE publica aquest dimecres el reial decret llei sobre mesures urgents en matèria de retribucions en l'àmbit del sector públic. Aquest document, que el consell de ministres va aprovar divendres passat a Barcelona, recull tots els sous d'aquells qui depenen de l'Estat. I l'executiu de Pedro Sánchez no en queda al marge.

Així, el document permet saber que el president espanyol l'any vinent cobrarà un sou de 82.978,56 euros. Aquest salari és més alt del què cobrava el seu predecessor, Mariano Rajoy, perquè el govern del PSOE s'ha aplicat la puja salarial del 2,25% pactada amb els sindicats per als funcionaris i treballadors públics. Un percentatge que encara es podria incrementar un 0,25% més en funció de l'evolució del PIB.

A més del president del govern, el BOE també recull quin serà el sou de la vicepresidenta Carmen Calvo (77.991,72 euros) i dels ministres (73.211,28). El document recull explícitament que tots aquests sous es percebran «en dotze mensualitats, sense dret a pagues extraordinàries i sense perjudici de la retribució per antiguitat que pugui correspondre d'acord amb la normativa vigent».

A banda d'aquests salaris, el reial decret llei també especifica què cobraran altres alts càrrecs del govern estatal. En concret, la presidenta del Consell d'Estat, María Teresa Fernández de la Vega (82.579,32 euros) i el del president del Consell Econòmic i Social, Marcos Peña (90.215,88 euros).