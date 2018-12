Ucraïna decreta la fi de la Llei Marcial un mes després del conflicte rus

El president d'Ucraïna, Petro Poroshenko, va donar per acabada la llei marcial que va imposar el 25 de novembre arran de la intercepció de diversos vaixells al mar d'Azov, a prop de la península de Crimea, el que implica descartar una possible pròrroga d'una mesura amb una durada inicial d'un mes. «A les 14.00 (hora local), s'acaba la llei marcial», va confirmar Poroshenko durant una reunió del Consell de Seguretat Nacional ucraïnès. La decisió, va afegir, «es basa en l'anàlisi de tots els components de l'actual situació de seguretat», segons l'agència de notícies UNIAN. El règim especial ha regit durant un mes en diverses regions properes a la frontera russa i el president ja havia descartat prorrogar tret que hi hagués indicis d'un atac a gran escala procedent del país veí, al qual ha recriminat durant anys la ingerència en qüestions internes. Ucraïna va bloquejar l'entrada de russos de certa edat i va reforçar la seguretat en instal·lacions estratègiques després que diversos vaixells anessin interceptats a l'estret de Kerch. Segons Moscou, els vaixells van entrar en aigües russes.