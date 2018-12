Ana Botella i set exalts càrrecs, condemnats per malvendre pisos públics a fons voltors

El Tribunal de Comptes ha condemnat l'exalcaldessa de Madrid Ana Botella i sis dels seus regidors a abonar 22,7 milions d'euros per vendre el 2013 divuit promocions d'habitatge públic a un fons d'inversió per sota del preu comptable i de mercat. En la sentència, adoptada ahir, es condemna també a Fermín Oslé Uranga, conseller delegat de l'Empresa Municipal d'Habitatge i Sòl (EMVS) el 2013, a abonar 3.040.000 euros.

El Tribunal de Comptes considera que el menyscabament total als fons públics provocat per aquesta operació puja a 25,7 milions d'euros, dels quals als edils de Botella i l'excalcaldesa se'ls condemna a un màxim de 22 milions.

Aquesta sentència considera provat que l'operació en la qual es van vendre 18 promocions d'habitatge públic protegit per 128 milions d'euros a Fidere, filial de Blackstone a Espanya, es va fer per un procediment il·legal en no assegurar la concurrència, i es va tancar per sota del preu comptable dels immobles de 159 milions i també per sota del preu del mercat.

A més d'Ana Botella, han resultat condemnats membres del seu equip de Govern, coincident amb la Junta d'Accionistes de la EMVS: Concepción Dancausa, exdelegada del Govern a Madrid; Pau González; Enrique Núñez, Diego Sanjuanbenito -alts càrrecs del Govern regional-; Dolors Navarro; i Pedro del Corral -actual regidor de l'Ajuntament de Madrid-.



Els condemnats recorreran la sentència

Tots ells han anunciat ja en un comunicat que recorreran la decisió, que no és ferma, i han recordat que la Fiscalia del Tribunal de Comptes va sol·licitar desestimar la demanda perquè no aprecia responsabilitat comptable.

El Tribunal de Comptes adopta aquesta decisió arran de la demanda presentada pel Govern de Manuela Carmena el novembre de 2017 contra la venda d'aquestes promocions al fons d'inversió Fidere, filial espanyola del nord-americà Blackstone, amb un perjudici a les arques municipals, que l'equip de Carmena va xifrar en 127 milions d'euros.