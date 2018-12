El govern espanyol reduirà la velocitat a les vies secundàries

El govern espanyol reduirà avui la velocitat a les vies secundàries dels 100 km/h actuals a 90 km/h. La mesura s'aprovarà aquest divendres per decret en el darrer Consell de Ministres de l'any. La reducció afectarà 10.000 km de carreteres, segons confirmen fonts de l'executiu. En reduir la velocitat dels turismes, també caldrà modificar la dels autobusos, camions i furgonetes que es limitarà a 80 km/h (fins ara és de 90 km/h). La Direcció General de Trànsit (DGT) vol tenir a punt la nova senyalització en un termini de 30 dies i no canviarà els senyals sinó que modificarà la velocitat a través d'adhesius. La mesura vol reduir la sinistralitat a les carreteres i ja la va anunciar el director de la DGT, Pere Navarro.

En declaracions d'ahir a Barcelona, Navarro va confiar que els accidents a les vies secundàries espanyoles es redueixin un 10% després de la implementació de la limitació de la velocitat màxima en aquestes vies a 90 quilòmetres per hora.

El Consell de Ministres té previst aprovar el Reial Decret que modifica l'article 48 del Reglament General de Circulació. Segons Navarro, el darrer any les vies secundàries van aglutinar el 77% dels accidents mortals el 2017, que van deixar més de 1.000 morts.

«El 36% dels accidents es van produir en sortir de la via. El 28% són xocs frontals, però no en una recta, sinó en un revolt: ocupes el carril contrari en girar i en aquell moment passa un altre vehicle. És una velocitat inadequada o excessiva la que està darrere d'aquests accidents», va assegurar el director de la DGT.

La mesura estava a l'agenda del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i del director de la DGT, després que tots dos avancessin la seva intenció d'abandonar la iniciativa de l'anterior Executiu de reformar la llei de Trànsit i apostessin per reformes legals puntals com ajustar els límits de velocitat o augmentar el càstig a l'ús del mòbil al volant.



Suport del PP i Podemos

Navarro va explicar que un cop aprovada la modificació del reglament, la DGT disposarà d'un termini de 30 dies per adaptar tots els senyals que ho requereixin a tot el país, i va afirmar que l'aplicació de la proposta es farà de forma gradual, a mesura que s'apliqui el canvi en els senyals de trànsit. Aquesta reducció al límit de velocitat màxima afectarà a al voltant de 7.000 quilòmetres de carreteres en les quals fins ara es podia circular com a màxim a 100 km/h si tenien un voral de metre i mig.

El director de la DGT va concretar que camions i furgonetes, que fins ara circulaven per carreteres convencionals a una velocitat màxima de 90 km/h, ara no podran sobrepassar els 80 km/h, mentre que en el cas dels autocars podran circular a una velocitat màxima de 90 km/h «perquè tenen molt poca sinistralitat». «Els autocars tenen molt poca sinistralitat. És mínima, el 2017 crec que hi va haver tres morts en accidents per carretera. L'autocar és el transport més segur per anar per carretera», va assegurar Navarro.

Tant PP com Units Podemos estan a favor de reduir el límit de velocitat en carreteres convencionals de 100 km/h a 90 km/h per a turismes i motos, mentre que Cs es mostra en contra. El Govern pretén aprovar aquesta mesura en el Consell de Ministres d'aquest divendres.

«Ho avaluarem, ho consultarem amb els tècnics; si és per la seguretat viària, per descomptat, nosaltres estarem donant suport totes les mesures», va indicar ahir a la Ser el secretari general del PP. Per part seva, el portaveu d'Units Podemos a la Comissió de Seguretat Viària del Congrés, Jorge Luis Bail, també es va mostrar a favor de la iniciativa de l'Executiu socialista. «Entenem que la mesura és concreta i ve dels mateixos estudis sobre sinistralitat que la DGT ens va presentar a l'octubre», va explicar.